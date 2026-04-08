Золотой век Ближнего Востока или хрупкая иллюзия? Что стоит за перемирием США и Ирана

Ближний Восток оказался на пороге неожиданной, но крайне неустойчивой передышки. Президент США Дональд Трамп объявил, что согласился на двухнедельное прекращение огня. В Иране подтвердили решение, отметив, что выдвинули Вашингтону целый список требований, в числе которых — признать право страны на обогащение урана. Кто на самом деле пошел на уступки и насколько однозначен этот дипломатический прорыв, разбирался 360.ru.

Как Трамп объяснил перемирие Конфликт, который еще накануне мог обернуться полномасштабной войной, неожиданно перешел в дипломатическое русло. Трамп, грозивший обрушить ад на Иран, сменил риторику всего за несколько часов до истечения срока ультиматума. Свое решение американский лидер объяснил прямым обращением из Исламабада. По словам главы Соединенных Штатов, с соответствующей просьбой к нему обратились премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф и начальник сухопутных войск страны Асим Мунир. «Они просили меня воздержаться от отправки разрушительных сил в Иран сегодня вечером, и при условии согласия Исламской Республики Иран на полное, немедленное и безопасное открытие Ормузского пролива я согласен приостановить бомбардировки и нападения сроком на две недели», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Президент США подчеркнул, что все военные задачи уже перевыполнены, а двухнедельный срок потребуется для согласования условий мира на Ближнем Востоке. Также Трамп сделал характерное для него заявление, назвав происходящее историческим шансом для Ирана.

Большой день для мира во всем мире! Иран хочет, чтобы это произошло, — с него довольно! <…> США помогут справиться с затором судоходства в Ормузском проливе. <…> Будут заработаны большие деньги. Иран может начать процесс восстановления. <…> Точно так же, как сейчас в США, это может стать золотым веком Ближнего Востока!

Однако насколько этот оптимистичный сценарий американского лидера совместим с реальными условиями, на которых настаивает Тегеран?

Условия для Вашингтона Иран отреагировал на происходящее с триумфом и заявил о своей победе. Высший совет национальной безопасности страны подтвердил согласие на прекращение боевых действий, однако подчеркнул, что Вашингтон согласился со всеми выдвинутыми ему требованиями. В список вошли следующие пункты: сохранение контроля Ирана над Ормузским проливом;

отмена всех первичных и вторичных санкций;

выплата компенсации Ирану за нанесенный ущерб;

вывод американских военных сил из региона;

прекращение действия всех резолюций Совета Безопасности ООН против Тегерана;

фундаментальное обязательство о неагрессии;

прекращение действия всех резолюций Совета управляющих МАГАТЭ;

прекращение войны на всех фронтах, включая войну против «Хезболлы» в Ливане;

признание права Ирана на обогащение урана. По словам главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, безопасный проход судов через Ормузский пролив в течение двух недель будет обеспечиваться в координации с Вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений. При этом в иранском Совбезе подчеркнули, что намеченные на 10 апреля переговоры с США в Исламабаде не обозначают окончания войны, а сам процесс будет идти с полным недоверием к американской стороне.

Разногласия в версиях перемирия Почти сразу же после заявлений сторон стали очевидны противоречия в позициях. На одно из них указало агентство Associated Press. По его информации, в англоязычных версиях плана прекращения огня, предоставленных иранскими дипломатами журналистам, отсутствовал пункт об обогащении урана. Кроме того, представители премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выпустили заявление, согласно которому приостановка боевых действий, поддержанная еврейским государством, исключает пункт о Ливане. ЦАХАЛ продолжит операцию против «Хезболлы». «Двухнедельное перемирие не распространяется на Ливан», — указали в сообщении. При этом премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заверил, что договоренность о перемирии, вступающая в силу немедленно, будет соблюдаться повсюду, включая и Ливан, и другие страны.

Шахматы с тремя игроками По словам заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, пауза в конфликте США и Ирана в первую очередь ознаменовала победу здравого смысла, вера в который была сильно подорвана предыдущими заявлениями Белого дома об уничтожении иранской цивилизации за один день. «Сам факт согласия Трампа обсуждать план из десяти пунктов — успех иранцев. Вопрос в том, согласятся ли на него в Вашингтоне», — написал политик в телеграм-канале. Медведев выразил уверенность, что Соединенные Штаты не пойдут на выполнение всех условий Тегерана. И это может привести либо к возобновлению боевых действий, либо к промежуточному варианту в виде дальнейшего сохранения хрупкого перемирия.

Каждый шаг на этой доске создает положение, близкое к цугцвангу. Но это шахматы, в которых не двое, а трое игроков.

По словам зампреда Совбеза, решающую роль может сыграть Израиль, выступающий не на стороне США. Тель-Авиву перемирие не нужно, и своих задач он так и не решил. Именно еврейское государство может сделать ход, который смахнет все фигуры с шахматной доски конфликта на Ближнем Востоке, и это оставляет ситуацию весьма неопределенной. В Иране, судя по всему, готовы к любому развитию событий. Совет безопасности страны заявил, что по-прежнему держит руки на спусковом крючке и готов противостоять любой агрессии.