Шахматы, в которых игроков трое. В конфликте на Ближнем Востоке победил здравый смысл?
Конфликт на Ближнем Востоке поставили на паузу, что стало успехом Ирана. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Так кто победил? Прежде всего здравый смысл, вера в который была сильно подорвана заявлениями Белого дома об уничтожении иранской цивилизации за один день», — написал политик.
По его словам, обе стороны уже объявили о своей победе, а сам факт того, что президент США Дональд Трамп согласился обсуждать план из 10 пунктов, — успех иранцев. Однако Медведев усомнился в том, примет ли Вашингтон все требования Тегерана.
«Очевидно, что нет. Это унизительно для него и будет означать реальную победу ИРИ. Тогда что? Снова боевые действия?» — задался он вопросом.
Медведев допустил и промежуточный вариант: Трамп не хочет и не может долго воевать, в конгрессе его не поддержат. Значит, американскому лидеру придется сохранять хрупкое перемирие и делать вид, что все хорошо.
Зампред Совбеза сравнил ближневосточный конфликт с игрой в шахматы втроем, и третий игрок — Израиль, которому перемирие не нужно. Он может сделать неожиданный ход, и это делает ситуацию крайне неопределенной.
«Поэтому европейским баранам-русофобам придется долго жить в режиме строгой экономии.
Ведь дешевой нефти не будет», — заключил Медведев.
Ранее Трамп заявил о прекращении огня между Ираном и США на 14 дней, переговоры между сторонами назначили на 10 апреля.