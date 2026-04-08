Шахматы, в которых игроков трое. В конфликте на Ближнем Востоке победил здравый смысл?

Конфликт на Ближнем Востоке поставили на паузу, что стало успехом Ирана. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев .

«Так кто победил? Прежде всего здравый смысл, вера в который была сильно подорвана заявлениями Белого дома об уничтожении иранской цивилизации за один день», — написал политик.

По его словам, обе стороны уже объявили о своей победе, а сам факт того, что президент США Дональд Трамп согласился обсуждать план из 10 пунктов, — успех иранцев. Однако Медведев усомнился в том, примет ли Вашингтон все требования Тегерана.

«Очевидно, что нет. Это унизительно для него и будет означать реальную победу ИРИ. Тогда что? Снова боевые действия?» — задался он вопросом.

Медведев допустил и промежуточный вариант: Трамп не хочет и не может долго воевать, в конгрессе его не поддержат. Значит, американскому лидеру придется сохранять хрупкое перемирие и делать вид, что все хорошо.

Зампред Совбеза сравнил ближневосточный конфликт с игрой в шахматы втроем, и третий игрок — Израиль, которому перемирие не нужно. Он может сделать неожиданный ход, и это делает ситуацию крайне неопределенной.

«Поэтому европейским баранам-русофобам придется долго жить в режиме строгой экономии.

Ведь дешевой нефти не будет», — заключил Медведев.

Ранее Трамп заявил о прекращении огня между Ираном и США на 14 дней, переговоры между сторонами назначили на 10 апреля.