Трамп пригрозил Ирану уничтожением за одну ночь

Американские военные могли бы уничтожить Иран за одну ночь. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме .

«Всю страну можно уничтожить за одну ночь, и эта ночь может наступить уже завтра», — сказал американский лидер.

Ранее Трамп уже пригрозил Тегерану днем мостов и электростанций во вторник и потребовал открыть движение через Ормузский пролив. В противном случае, по его словам, иранцы будут жить в аду. В ответ Тегеран заявил, что ответит решительно, если Вашингтон попытается реализовать эти угрозы.

Ранее в Белом доме сообщали, что американский лидер рассчитывает заключить сделку с Ираном до 6 апреля. Трамп назвал последним крайним сроком вторник. Он подчеркнул, что главная цель США — не допустить получения Ираном ядерного оружия. Кроме того, он назвал нынешних иранских переговорщиков более разумными, чем предыдущие.