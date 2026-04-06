Трамп пригрозил Ирану уничтожением за одну ночь

Трамп: США способны уничтожить Иран за одну ночь, которая может наступить завтра
Американские военные могли бы уничтожить Иран за одну ночь. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме.
«Всю страну можно уничтожить за одну ночь, и эта ночь может наступить уже завтра», — сказал американский лидер.
Ранее Трамп уже пригрозил Тегерану днем мостов и электростанций во вторник и потребовал открыть движение через Ормузский пролив. В противном случае, по его словам, иранцы будут жить в аду. В ответ Тегеран заявил, что ответит решительно, если Вашингтон попытается реализовать эти угрозы.
Ранее в Белом доме сообщали, что американский лидер рассчитывает заключить сделку с Ираном до 6 апреля. Трамп назвал последним крайним сроком вторник. Он подчеркнул, что главная цель США — не допустить получения Ираном ядерного оружия. Кроме того, он назвал нынешних иранских переговорщиков более разумными, чем предыдущие.