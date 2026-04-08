Израиль объявил о приостановке ударов по Ирану

ЦАХАЛ приостановил удары по Ирану, но продолжит атаковать «Хезболлу» в Ливане. Об этом сообщили в пресс-службе израильской армии.

«В соответствии с указаниями политического руководства Армия обороны Израиля приостанавливает огонь в кампании против Ирана, находится в состоянии повышенной боевой готовности и готова ответить на любое нарушение», — говорится в заявлении.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что в Ливане военные продолжат боевые действия и наземные операции против «Хезболлы».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что согласился на двухнедельное прекращение огня с Ираном. Он добавил, что Тегеран направил Вашингтону план урегулирования конфликта, состоящий из 10 пунктов.

США приняли эти требования, их стороны обсудят на предстоящих переговорах в Исламабаде, которые пройдут 10 апреля. На это время военные обеспечат безопасный проход судов через Ормузский пролив.