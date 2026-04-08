В Иране раскрыли, на что согласились США

В Иране заявили о согласии США снять санкции с Тегерана и выплатить компенсации

Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что США согласились снять санкции с Тегерана, выплатить компенсацию и сохранить за исламской республикой контроль над Ормузским проливом. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Ирана .

В заявлении совета сказано, что Вашингтон также согласился признать принцип ненападения на Иран и продолжение иранской программы по обогащению урана. Кроме того, в Тегеране заявили о готовности США прекратить действие всех резолюций Совета Безопасности ООН и Совета управляющих МАГАТЭ, снять все первичные и вторичные ограничения.

По версии иранской стороны, американская администрация также дала согласие вывести войска с Ближнего Востока и прекратить войну на всех фронтах.

«Переговоры начнутся в Исламабаде в пятницу, 10 апреля, при полном недоверии к американской стороне. Иран выделит на них две недели», — уточнили в Высшем совете нацбезопасности страны.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что согласился на двухнедельное прекращение огня с Ираном и рассчитывает на аналогичный шаг со стороны Тегерана.