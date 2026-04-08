Трамп заявил о двухнедельном прекращении огня между США и Ираном

Трамп: США и Иран договорились о прекращении огня на две недели

Президент США Дональд Трамп заявил, что согласился на двухнедельное прекращение огня с Ираном и рассчитывает на аналогичный шаг со стороны Тегерана. Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social .

«По итогам разговоров с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и фельдмаршалом Асимом Муниром <…> я соглашаюсь приостановить бомбардировки и атаку на Иран сроком на две недели. Это будет двустороннее прекращение огня», — заявил Трамп.

Глава Белого дома добавил, что Иран якобы согласился гарантировать безопасность судоходства в Ормузском проливе. Кроме того, отметил, что США получили от иранской стороны предложение, состоящее из 10 пунктов. Этот документ может стать жизнеспособной основой для переговоров.

Трамп заявил, что стороны смогут подготовить окончательный вариант договоренностей за две недели. На этот срок ранее его попросил продлить срок заключения соглашения с США пакистанский премьер-министр Шехбаз Шариф.

Ранее Россия и Китай предложили Совету Безопасности ООН рассмотреть другой проект резолюции по ситуации на Ближнем Востоке, включая вопросы безопасности на море.