США приняли требования Ирана. Объявлена дата переговоров

Совбез Ирана объявил о проведении переговоров с США 10 апреля в Исламабаде

США предварительно согласились оставить за Ираном контроль над Ормузским проливом и не препятствовать программе обогащения урана. Более детально стороны обсудят урегулирование конфликта 10 апреля в Исламабаде. Заявление Высшего совета национальной безопасности Ирана опубликовала гостелерадиокомпания IRIB .

Американская сторона дала принципиальное согласие с выдвинутыми Ираном 10 требованиями для прекращения огня. Среди них принцип ненападения на Иран, вывод войск из Ближнего Востока, снятие первичных санкций, признание контроля над Ормузским проливом за республикой и ее право на обогащение урана. Этот документ послужит основой для диалога, направленного на заключение более широкого соглашения.

«Переговоры начнутся в Исламабаде в пятницу, 10 апреля, при полном недоверии к американской стороне. Иран выделит на них две недели. Этот срок может быть продлен по соглашению сторон», — заявили представители ведомства», — заявили представители совета.

На время проведения переговоров военные обеспечат безопасный проход через Ормузский пролив. В совете подчеркнули, что это не означает прекращения конфликта, все зависит от выполнения требований Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. За это время стороны должны подготовить окончательный вариант соглашения.