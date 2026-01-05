После произошедшего с Николасом Мадуро в Сети вспомнили пророчество покойного основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Он говорил, что Венесуэла достанется США, а Украина — России. Однако его дочь Анастасия Боцан-Харченко поправила мистиков — отец говорил немного о другом. Что же на самом деле имел ввиду одиозный политик и в чем все-таки оказался прав?

Пророчество Жириновского о Венесуэле В ноябре 2020 года вышла программа «Вечер с Владимиром Соловьевым» с участием Жириновского. Он заявил, что Трамп мог бы одержать победу на выборах, если бы заручился поддержкой России. «Мы, допустим, по Украине бы свою позицию заняли правильную, а ему дали возможность по Венесуэле. Он Венесуэлу берет, мы — Украину», — сказал политик.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Но Трамп этого не сделал, и победил демократ Джо Байден. В 2024 году республиканцу представился еще один шанс. Жириновский был уверен, что на этот раз он пойдет на второй срок. Так и вышло. Дочь Жириновского — о его пророчестве Слова о геополитической сделке между США и Россией, в которой Венесуэла и Украина стали бы разменной картой, показались россиянам пророческими. Однако Боцан-Харченко заявила в интервью KP.RU, что они вырваны из контекста, отец имел в виду немного другое. Передача Владимира Соловьева вышла через пять дней после президентских выборов в США.

Тогда Жириновский говорил о том, что на тот момент России было бы правильнее (выгоднее) поддержать на выборах именно Трампа (чтобы не выиграл Байден). Потому что с Трампом у нас было бы больше шансов договориться по Украине. Венесуэла могла бы стать разменной картой в таких переговорах. Анастасия Боцан-Харченко Дочь Владимира Жириновского

На месте Венесуэлы могла быть другая страна, например, Куба. Россия помогла бы Трампу с влиянием в Латинской Америке, а он в ответ занял бы выгодную для российской стороны позицию по Украине. «Это все было актуально на 2020 год — с учетом тогдашних геополитических раскладов», — сказала дочь Жириновского.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

В одном Жириновский все-таки оказался прав: Венесуэлу ждали серьезные проблемы, без привязки к США. По его убеждению, нельзя пускать к власти народных президентов, не имеющих знаний об управлении страной, иначе случится катастрофа. «Про самого Мадуро Жириновский говорил, что ему не нравятся „левацкие элементы“ в его биографии. Когда-то водитель грузовика, который теперь рулит целым государством. Что он понимает в управлении страной? Есть ли у него соответствующие компетенции и необходимые навыки, чутье?» — напомнила Боцан-Харченко. Захват Мадуро в Венесуэле: как это было Катастрофа произошла. Ночью 3 января в Каракасе выключился свет. Американские самолеты и вертолеты атаковали столицу. В спальню Мадуро и его жены Силии Флорес ворвались бойцы элитного подразделения Delta Force, захватили чету и увезли в Нью-Йорк на суд по обвинению в наркотерроризме и хранении оружия. Во время операции погибли не менее 40 человек, в том числе мирные жители.

Фото: Nicole Combea — Pool via CNP/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Трамп объявил, что США будут контролировать страну, пока не произойдет переход власти. Причем у руля должны встать люди, угодные ему. Венесуэльскую нефтяную инфраструктуру он пообещал американским компаниям. Сначала вице-президент Делси Родригес согласилась делать все, что скажут США, но потом передумала. Она потребовала освободить Мадуро и объявила, что Венесуэла не намерена становиться колонией.