За Мадуро послали элиту спецназа США: чем известен отряд Delta Force

Секретную миссию по захвату и вывозу из Венесуэлы президента Николаса Мадуро поручили элитному подразделению США Delta Force. Наблюдавший за военными глава Белого дома Дональд Трамп назвал их действия отличным шоу. В послужном списке отряда немало достижений, о его самых известных миссиях и истории вспомнил 360.ru.

Как отряд Delta Force готовил захват Мадуро План по захвату Мадуро Соединенные Штаты готовили в течение нескольких месяцев, а проведение операции заняло всего несколько часов. «Если бы вы видели то, что я видел прошлой ночью, вы были бы очень впечатлены. Я не уверен, что вам когда-нибудь доведется это увидеть, но это было невероятно», — признался Трамп на посвященной ее итогам пресс-конференции. Директор исследовательской компании Armament Research Services Н. Р. Йенсен-Джонс в беседе с CNN подчеркивал, что Delta Force справилось с поставленной задачей «с впечатляющей скоростью и точностью».

Элитное американское подразделение фактически вытащило Мадуро и его жену из спальни. Трамп отмечал, что президент Венесуэлы пытался оказать сопротивление и укрыться в бункере.

Для захвата Мадуро задействовали два подразделения спецназа — с Ближнего Востока и из Северной Африки. В Delta Force, по данным газеты The Washington Post, внимательно изучали распорядок дня президента Венесуэлы и следили за его перемещениями. Секретную группу заранее внедрило в Венесуэлу ЦРУ. По данным Axios, американская спецслужба передала разведданные, которые помогли задержать Мадуро по четкому плану без каких-либо сбоев. Команда вела подготовку к операции в координации с высшим политическим и силовым руководством США. В регулярных совещаниях принимали участие советник по внутренней безопасности Стивен Миллер, госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет и директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

Фото: U.S. Department of War

Когда создали элитное подразделение спецназа США Отряд Delta Force основал в 1977 году полковник Сухопутных войск США и участник войны во Вьетнаме Чарльз Беквит. За основу он взял британский спецназ SAS. Подразделение выполняет задачи по ликвидации и захвату высокопоставленных целей и разгрому ячеек террористов. Подчиняется Delta Force Командованию специальных операций (Joint Special Operations Command, JSOC). Все операции элиты американского спецназа строго засекречены, поэтому их детали становятся публичным достоянием крайне редко.

Точную численность Delta Force не разглашают. По различным оценкам, в нем служат около двух тысяч человек: в штурмовых и авиационных ротах, вспомогательных и медицинских службах.

У членов отряда безупречная репутация. Зачастую в него попадают после службы в обычной пехоте и постепенного продвижения в отрядах рейнджеров или армейского спецназа. Кандидатов ждут экзамен и курс специальной подготовки.

Фото: U.S. Department of War

Самые известные миссии Delta Force Операция «Орлиный коготь» / Eagle Claw в Иране Попытка освобождения заложников в посольстве США в Тегеране в 1980 году стала самым известным провалом в истории подразделения. Миссия закончилась неудачей из-за проблем с техникой и логистикой. В результате столкновения вертолета и самолета погибли восемь военнослужащих. Операцию отменили до контакта с противником. Особое значение для Delta Force она имеет, поскольку в итоге привела к созданию JSOC для лучшей координации различных команд в будущем. Операция «Справедливое дело» / Just Cause в Панаме В 1989 году отряду сдался лидер Панамы генерал Мануэль Норьега, которого в США обвинили в наркоторговле, как и Николаса Мадуро. До начала операции спецназ постоянно следил за Норьегой, действуя вместе с экспертами АНБ и ЦРУ. Последние мониторили радио- и телефонные переговоры панамского лидера, а за его передвижениями наблюдала сеть информаторов.

В рамках «Справедливого дела» Delta Force провел еще одну операцию — «Кислотный гамбит». Ее целью было освобождение из тюрьмы Карсель Модело американца Курта Мьюза, которого подозревали в работе на ЦРУ. Действия военных стали примером эффективного применения Сил специального назначения США в условиях городского боя.

Операция «Охота на „Скады“» / The Great Scud Hunt В 1991 году, во время войны в Персидском заливе, подразделения спецназа действовали глубоко в тылу Ирака. Перед Delta Force поставили задачу обнаружить и уничтожить ракетные комплексы Р-17 (по классификации НАТО — Scud). Операция официально проходила в рамках более масштабной кампании Desert Storm — «Буря в пустыне». Ее успех был относительным: запуски спецназ полностью не прекратил, но из-за активности Delta Force иракские войска тратили больше времени на скрытность и меньше — на подготовку пусков.

Фото: U.S. Department of War

Операция «Готический змей» / Gothic Serpent в Сомали В 1993 году оперативную группу Task Force Ranger, в которую входили отряд Delta Force, 75-й полк рейнджеров и 160-й авиаполк SOAR, забросили в Могадишо. Она должна была захватить лейтенантов сомалийского полевого командира Мохаммеда Фарраха Айдида. Формально целей операции удалось достичь, но в кровопролитном многочасовом сражении потери США составили 18 (позже число выросло до 19) погибших и более 70 раненых, не выжили в том числе пять операторов Delta Force.

Операция «Несокрушимая свобода» / Enduring Freedom В ответ на теракты 11 сентября 2001 года США начали глобальную военную кампанию по уничтожению «Аль-Каиды»* и ее тренировочных лагерей, свержению укрывавшего Усаму бен Ладена** «Талибана» и захвату и ликвидации руководителей террористов. Операторы Delta Force были одними из первых, кто вошел в Афганистан. Они работали совместно с местным Северным альянсом, наводили авиацию и устраивали рейды прямого действия.

Сражение за Тора-Бора в декабре 2001 года стало одним из важнейших для американского спецназа в рамках Enduring Freedom. Отряду удалось выследить бен Ладена** в горах, но из-за отказа в подкреплении и нехватки сил лидера террористов упустили.

Операция «Иракская свобода» / Iraqi Freedom С марта 2003 года США действовали в Ираке, обозначив основной целью миссии свержение режима Саддама Хусейна и прекращение поддержки страной терроризма. Упоминалось и уничтожение оружия массового поражения, которое в итоге не нашли. Бойцы Delta Force входили в состав Task Force 121, которое занималось поиском Саддама Хусейна и его окружения. Они действовали вместе с 160-м авиационным полком специальных операций Night Stalkers («Ночные охотники»). В декабре 2003-го американский спецназ обнаружил и арестовал Хусейна во время операции «Красный рассвет» / Red Dawn.

Некоторые источники приписывают Delta Force участие в ликвидации Усамы бен Ладена** в 2011 году. Однако операцию Neptune Spear / «Копье Нептуна» в Пакистане проводил отряд SEAL Team Six, официально известный как DEVGRU — элитное спецподразделение ВМС США.

Фото: U.S. Department of War

Операция «Кайла Мюллер» / Kayla Mueller В 2019 году в Сирии бойцы Delta Force полностью спланировали и провели операцию по ликвидации лидера «Исламского государства»*** Абу Бакра аль-Багдади. Миссию назвали в честь американской правозащитницы и гуманитарного работника Кайлы Мюллер, которую боевики ИГ*** похитили в 2013 году. Мюллер держали в плену, пытали и насиловали, причем непосредственное участие в этом принимал аль-Багдади. Она погибла в 2015-м при невыясненных обстоятельствах. После воздушно-десантной атаки на северо-западе Сирии бойцы Delta Force высадились, обеспечили контроль над территорией и преследовали лидера террористов в туннелях под жилым комплексом. Чтобы избежать захвата, аль-Багдади покончил с собой.

Фото: U.S. Department of War

Операция «Абсолютная решимость» / Absolute Resolve В ночь на 3 января 2026 года бойцы подразделения Delta Force при поддержке более 150 самолетов и вертолетов 160-го авиаполка специальных операций Night Stalkers совершили захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес. «Абсолютная решимость» стала одной из недавних громких операций элиты спецназа, о которых говорят публично.

*«Аль-Каида» — запрещенная в России международная исламистская террористическая организация. **Усама бен Ладен — международный террорист, глава запрещенной в России международной исламистской террористической организации «Аль-Каида». ***«Исламское государство» / ИГ — террористическая организация, запрещенная в России.