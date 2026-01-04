За Мадуро послали элиту спецназа США: чем известен отряд Delta Force
Захвативший Мадуро отряд Delta Force искал Усаму бен Ладена
Секретную миссию по захвату и вывозу из Венесуэлы президента Николаса Мадуро поручили элитному подразделению США Delta Force. Наблюдавший за военными глава Белого дома Дональд Трамп назвал их действия отличным шоу. В послужном списке отряда немало достижений, о его самых известных миссиях и истории вспомнил 360.ru.
Как отряд Delta Force готовил захват Мадуро
План по захвату Мадуро Соединенные Штаты готовили в течение нескольких месяцев, а проведение операции заняло всего несколько часов.
«Если бы вы видели то, что я видел прошлой ночью, вы были бы очень впечатлены. Я не уверен, что вам когда-нибудь доведется это увидеть, но это было невероятно», — признался Трамп на посвященной ее итогам пресс-конференции.
Директор исследовательской компании Armament Research Services Н. Р. Йенсен-Джонс в беседе с CNN подчеркивал, что Delta Force справилось с поставленной задачей «с впечатляющей скоростью и точностью».
Для захвата Мадуро задействовали два подразделения спецназа — с Ближнего Востока и из Северной Африки. В Delta Force, по данным газеты The Washington Post, внимательно изучали распорядок дня президента Венесуэлы и следили за его перемещениями.
Секретную группу заранее внедрило в Венесуэлу ЦРУ. По данным Axios, американская спецслужба передала разведданные, которые помогли задержать Мадуро по четкому плану без каких-либо сбоев.
Команда вела подготовку к операции в координации с высшим политическим и силовым руководством США. В регулярных совещаниях принимали участие советник по внутренней безопасности Стивен Миллер, госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет и директор ЦРУ Джон Рэтклифф.
Когда создали элитное подразделение спецназа США
Отряд Delta Force основал в 1977 году полковник Сухопутных войск США и участник войны во Вьетнаме Чарльз Беквит. За основу он взял британский спецназ SAS. Подразделение выполняет задачи по ликвидации и захвату высокопоставленных целей и разгрому ячеек террористов.
Подчиняется Delta Force Командованию специальных операций (Joint Special Operations Command, JSOC). Все операции элиты американского спецназа строго засекречены, поэтому их детали становятся публичным достоянием крайне редко.
У членов отряда безупречная репутация. Зачастую в него попадают после службы в обычной пехоте и постепенного продвижения в отрядах рейнджеров или армейского спецназа. Кандидатов ждут экзамен и курс специальной подготовки.
Самые известные миссии Delta Force
Операция «Орлиный коготь» / Eagle Claw в Иране
Попытка освобождения заложников в посольстве США в Тегеране в 1980 году стала самым известным провалом в истории подразделения. Миссия закончилась неудачей из-за проблем с техникой и логистикой. В результате столкновения вертолета и самолета погибли восемь военнослужащих.
Операцию отменили до контакта с противником. Особое значение для Delta Force она имеет, поскольку в итоге привела к созданию JSOC для лучшей координации различных команд в будущем.
Операция «Справедливое дело» / Just Cause в Панаме
В 1989 году отряду сдался лидер Панамы генерал Мануэль Норьега, которого в США обвинили в наркоторговле, как и Николаса Мадуро.
До начала операции спецназ постоянно следил за Норьегой, действуя вместе с экспертами АНБ и ЦРУ. Последние мониторили радио- и телефонные переговоры панамского лидера, а за его передвижениями наблюдала сеть информаторов.
Операция «Охота на „Скады“» / The Great Scud Hunt
В 1991 году, во время войны в Персидском заливе, подразделения спецназа действовали глубоко в тылу Ирака. Перед Delta Force поставили задачу обнаружить и уничтожить ракетные комплексы Р-17 (по классификации НАТО — Scud).
Операция официально проходила в рамках более масштабной кампании Desert Storm — «Буря в пустыне». Ее успех был относительным: запуски спецназ полностью не прекратил, но из-за активности Delta Force иракские войска тратили больше времени на скрытность и меньше — на подготовку пусков.
Операция «Готический змей» / Gothic Serpent в Сомали
В 1993 году оперативную группу Task Force Ranger, в которую входили отряд Delta Force, 75-й полк рейнджеров и 160-й авиаполк SOAR, забросили в Могадишо. Она должна была захватить лейтенантов сомалийского полевого командира Мохаммеда Фарраха Айдида.
Формально целей операции удалось достичь, но в кровопролитном многочасовом сражении потери США составили 18 (позже число выросло до 19) погибших и более 70 раненых, не выжили в том числе пять операторов Delta Force.
Операция «Несокрушимая свобода» / Enduring Freedom
В ответ на теракты 11 сентября 2001 года США начали глобальную военную кампанию по уничтожению «Аль-Каиды»* и ее тренировочных лагерей, свержению укрывавшего Усаму бен Ладена** «Талибана» и захвату и ликвидации руководителей террористов.
Операторы Delta Force были одними из первых, кто вошел в Афганистан. Они работали совместно с местным Северным альянсом, наводили авиацию и устраивали рейды прямого действия.
Операция «Иракская свобода» / Iraqi Freedom
С марта 2003 года США действовали в Ираке, обозначив основной целью миссии свержение режима Саддама Хусейна и прекращение поддержки страной терроризма. Упоминалось и уничтожение оружия массового поражения, которое в итоге не нашли.
Бойцы Delta Force входили в состав Task Force 121, которое занималось поиском Саддама Хусейна и его окружения. Они действовали вместе с 160-м авиационным полком специальных операций Night Stalkers («Ночные охотники»).
В декабре 2003-го американский спецназ обнаружил и арестовал Хусейна во время операции «Красный рассвет» / Red Dawn.
Операция «Кайла Мюллер» / Kayla Mueller
В 2019 году в Сирии бойцы Delta Force полностью спланировали и провели операцию по ликвидации лидера «Исламского государства»*** Абу Бакра аль-Багдади.
Миссию назвали в честь американской правозащитницы и гуманитарного работника Кайлы Мюллер, которую боевики ИГ*** похитили в 2013 году. Мюллер держали в плену, пытали и насиловали, причем непосредственное участие в этом принимал аль-Багдади. Она погибла в 2015-м при невыясненных обстоятельствах.
После воздушно-десантной атаки на северо-западе Сирии бойцы Delta Force высадились, обеспечили контроль над территорией и преследовали лидера террористов в туннелях под жилым комплексом. Чтобы избежать захвата, аль-Багдади покончил с собой.
Операция «Абсолютная решимость» / Absolute Resolve
В ночь на 3 января 2026 года бойцы подразделения Delta Force при поддержке более 150 самолетов и вертолетов 160-го авиаполка специальных операций Night Stalkers совершили захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес.
«Абсолютная решимость» стала одной из недавних громких операций элиты спецназа, о которых говорят публично.
