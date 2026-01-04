Трамп предрек вице-президенту Венесуэлы худшую участь, чем Мадуро

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес поступила вызывающе и опрометчиво, отказавшись от вооруженного вмешательства США в дела страны. Она заплатит более высокую цену, чем президент Николас Мадуро, заявил в интервью журналу The Atlantic американский президент Дональд Трамп.

«Если она не поступит правильно, она заплатит очень высокую цену, вероятно, выше, чем Мадуро», — сказал он.

Трамп убежден, что смена режима лучше, чем-то, что происходило в Венесуэле до событий 3 января. По его мнению, хуже уже не будет. При этом президент отказался сравнивать операцию США в Венесуэле с вторжением в Ирак, переадресовав вопрос Джорджу Бушу — младшему.

Предположение о том, что вторжение в Венесуэлу и захват Мадуро связаны с реализацией внешнеполитической доктрины Монро, по которой все Западное полушарие должно оставаться под влиянием Штатов, он отверг. Трамп заявил, что дело в отдельной стране, а не целом регионе.

В этом же интервью Трамп вспомнил о притязаниях на Гренландию. Он заявил, что контроль над ней необходим США в оборонных целях.