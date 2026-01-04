Доить и дергать Трампа. Предсказание Жириновского по Венесуэле завирусилось в Сети

В Сети вспомнили прогноз Жириновского по Венесуэле, Трампу и Украине

Скончавшийся в 2022 году российский политик Владимир Жириновский за два года до смерти сделал заявление о нападении США на Венесуэлу. Очередной прогноз покойного основателя ЛДПР завирусился в Сети.

В 2020 году в эфире телеканала «Россия 1» Жириновский высказал предположение, что на следующих президентских выборах в Соединенных Штатах выиграет Дональд Трамп. По словам Владимира Вольфовича, Россия могла бы помочь ему в этом.

«Мы ничего не делали, когда его избирали в 2016 году, а в 2020-м, если бы у него голова работала, он попросил бы нас кое-что сделать. И тогда он выиграл бы вместе с нами», — утверждал политик.

Жириновский также отмечал, что сотрудничество может быть взаимовыгодным: американский лидер возьмет Венесуэлу, а тем временем Россия — Украину.

На вопрос ведущего о том, зачем российской стороне поддерживать президента Соединенных Штатов, политик ответил в свойственной ему манере.

«Чтобы дергать, доить и дергать Трампа», — заявил он.

Ранее стало известно, что Верховный суд Венесуэлы обязал вице-президента Делси Родригес временно взять на себя управление государством после захвата президента Николаса Мадуро США.