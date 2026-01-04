Ведущую роль в управлении Венесуэлой отвели Рубио

Bloomberg: управление Венесуэлой после захвата Мадуро возьмет на себя Рубио

После захвата США президента Венесуэлы Николаса Мадуро ведущая роль в управлении страной, вероятно, достанется госсекретарю Марко Рубио. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

«Ведущую роль в администрации возьмет на себя госсекретарь Марко Рубио, который на протяжении своей карьеры критиковал Мадуро и его предшественника Уго Чавеса», — указали в материале.

Верховный суд Венесуэлы передал полномочия по управлению государством вице-президенту Делси Родригес, возложив на нее всестороннюю защиту нации. Мадуро от должности не отстранили. По закону это означает, что в Венесуэле в течение 30 дней должны состояться выборы.

Президент США Дональд Трамп отмечал, что Венесуэла останется под контролем Соединенных Штатов до завершения перехода власти.