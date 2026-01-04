Названо число погибших при атаке США на Венесуэлу

NYT: в результате атаки США на Венесуэлу погибли минимум 40 человек

В результате ударов США по Венесуэле погибли как минимум 40 человек. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника в республике.

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес также подтверждала, что жертвами агрессии США стали военные, госслужащие и мирные граждане.

Взрывы в столице Венесуэлы Каракасе прогремели в ночь на 3 января. Глава Белого дома Дональд Трампа заявлял, что американские силы нанесли масштабные удары, а лидера республики Николаса Мадуро захватили и доставили в Штаты вместе с супругой Силией Флорес.

Генпрокурор США Памела Бонди отмечала, что они предстанут перед судом в Южном округе Нью-Йорка по обвинениям в наркотеррористической деятельности, хранении пулеметов и взрывных устройств, контрабанде кокаина и заговоре против Соединенных Штатов.

Всего обвиняемыми по делу Мадуро проходят шесть человек.