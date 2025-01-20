Дональд Трамп вступил в должность президента США

Первым присягу приносил вице-президент Трампа Джей Ди Вэнс. За ним — сам Дональд Трамп.

Традиционно инаугурация американского лидера проходит на ступенях Капитолия. Трамп принял присягу в ротонде — из-за холодной погоды. О переносе места политик объявил за три дня до мероприятия.

Присяга избранного президента — ключевая часть церемонии. Трамп победил на выборах еще в ноябре 2024 года, но действующим президентом США стал только после нее. После присяги политик выступит с инаугурационной речью. В ней он изложит свои цели на ближайшие четыре года.

Перед инаугурацией Трамп и его жена посетили церковь Святого Иоанна.