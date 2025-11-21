Зеленского прижали к стенке. Как бунт в «Слуге народа» спасет Украину

Разоблачения коррупционеров и бунт внутри фракции «Слуга народа» вынудят президента Украины Владимира Зеленского согласиться на условия, которые он отвергал почти четыре года. Как внутриполитический кризис связан со стремлением США урегулировать конфликт, разобрался 360.ru.

Новый мирный план Трампа В Киев документ привез министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл — бывший военнослужащий, друг и одноклассник вице-президента Джей Ди Вэнса. О новом плане урегулирования ходило много слухов в западных СМИ. Например, утверждалось, что его разработали без ведома Евросоюза, но якобы при тайном сотрудничестве с Россией. Кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман заявил 360.ru, что хотя это далеко не первый мирный план, ситуация уникальная. Дело в том, что на Зеленского еще не оказывали настолько сильное давление изнутри.

«Не было расколов в так называемом монобольшинстве в Верховной раде. Партия „Слуга народа“, детище команды Зеленского, была до последнего времени ему безоговорочно предана», — сказал он. Видные представители этой партии, а таковых набралось более 30 человек, вышли и потребовали от Зеленского, во-первых, отставки главы офиса президента Андрея Ермака и бывшего министра обороны, секретаря СНБО Рустема Умерова, во-вторых, формирования коалиционного правительства, в которое войдут представители других партий, включая оппозиционные силы. Фельдман назвал последний пункт ключевым.

Вот это, конечно, история, которая в корне меняет всю логику нынешней политической системы Украины, расклад сил. И это рано или поздно скажется и на ее внешнеполитической позиции, что найдет отражение в мирных переговорах с Америкой и Россией. Павел Фельдман Профессор Академии труда и социальных отношений

Глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия при поддержке первого вице-премьера — министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова и начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова выдвинули ультиматум — отставка Ермака или раскол коалиции. Решающая встреча со «слугами» прошла вечером 20 ноября в офисе президента. На входе у депутатов отобрали телефоны, в президиум усадили главных оппонентов — Арахамию и Ермака.

Фото: РИА «Новости»

«Два депутата подняли вопрос, что Ермак должен уйти. Один из таких вопросов задала Марьяна Безуглая. Зеленский ей ответил: [нет]. Потом сказал, что никто никуда не уходит. У нас сложные впереди переговоры. Потому работаем. На этом и разошлись», — рассказал нардеп Алексей Гончаренко. Арест или предательство: трудный выбор соратников Зеленского Коррупционный скандал заставил каждого нардепа взяться за сердце. Фельдман напомнил, что казнокрадство — обычное явление на Украине, где воровали все. Теперь же, когда правоохранители взялись даже за приближенных Зеленского, каждый депутат Верховной рады, в особенности члены «Слуги народа», переживают о том, нет ли у НАБУ и САП компромата на них. На чашах весов, по словам профессора, добрые отношения к Зеленскому и нежелание попасть за решетку. Для многих последнее уже перевесило преданность нынешнему президенту Украины, и они пошли на попятную. «Теперь Зеленский может Марьяне сказать: „И ты, Брут!“. Ну, не одна Безуглая, там есть еще очень известный депутат [Ярослав] Железняк, например, который еще жестче, чем она, высказывался», — сказал он.

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский / Telegram

Все эти бурления в Раде показали, что монобольшинства больше нет. Фельдман заявил, что силы в системе законодательной власти, которая не глядя подписывала любые решения Зеленского, утверждала его людей на ключевые посты в правительстве, не стало. А это значит, что в украинскую жизнь возвращается дискуссия и политическая конкуренция. «И если преданные соратники Зеленского теперь вонзают ему нож в спину, ну логично предположить, что они каким-то звериным чутьем теперь чувствуют его слабость, они как минимум его больше не боятся. Они уже воображают себе Украину без Зеленского, без Ермака. И пытаются выторговать для себя в этой Украине лучшее, самое комфортное место, чтобы вместе с ним и его командой просто не пойти на дно», — сказал он. Ответ Зеленского на план Трампа Сначала СМИ сообщали, что киевский режим отверг новый план и отменил встречи с американцами, а затем смягчился. Зеленский вопреки ожиданиям ответил Дрисколлу, что готов начать диалог. «Говорили о вариантах достижения настоящего мира, этапности работы и форматах диалога, а также новых импульсах для дипломатии. Наши команды Украины и США будут работать над пунктами плана для окончания войны. Мы готовы к конструктивной, честной и оперативной работе», — сказал он. Зеленский отделался общими фразами. Но Дрисколл, по информации источника Axios, настоял на жестком графике согласования.

Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Consolidated News Photos / www.globallookpress.com

Обсудить придется многое. План состоит из 28 пунктов, среди которых, по информации нардепа Гончаренко, такие нежелательные для киевского режима, как внеблоковой и безъядерный статус, отказ от членства в НАТО и сокращение численности Вооруженных сил Украины. В случае подписания Североатлантический альянс не сможет разместить в стране войска, оставив истребители в соседней Польше, а с России постепенно снимут санкции, а часть замороженных активов пустят на российско-американские проекты. После соглашения произойдет немедленное прекращение огня и отвод к согласованным позициям, через 100 дней пройдут выборы президента. Как написало издание Financial Times, администрация Трампа ожидает, что Зеленский подпишет мирное соглашение до 27 ноября.