«Говорят шепотом: это конец всему»: когда Миндичгейт уничтожит правительство Украины

Депутаты Верховной рады сегодня снова пытались сорвать голосование по отставке чиновников, попавших в крупнейший коррупционный скандал. Трибуну блокировали нардепы от партии Порошенко с требованием отчетов от премьера и фаворитки Андрея Ермака Юлии Свириденко, главы Минюста Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук, которая, по последним данным, сбежала из республики. Также парламентская оппозиция продолжает настаивать на разгоне нынешнего состава правительства, или, как его называют теперь, «кабминдича».

Оппозиция в Раде блокирует отставки министров После того как Национальное антикоррупционное бюро Украины раскрыло схему гигантских хищений в «Энергоатоме», в республике начался самый настоящий внутриполитический кризис. Офис президента во главе с Андреем Ермаком планировал купировать этот процесс с помощью незамысловатой стратегии: просто убирать неугодных людей из дела Миндича куда-нибудь с глаз долой.

Так, например, сам Миндич оказался в Израиле, благополучно разминувшись с детективами НАБУ. Да, против него ввели какие-то санкции, но не более того. Срочно покинули Украину и братья Михаил и Александр Цукерманы, которые, по данным следствия, отвечали у Миндича за финансовую часть. Их примеру последовал и член украинской Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Сергей Пушкарь.

Фото: НАБУ

Министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светлану Гринчук хотели уволить. Но тактика точечных отставок и слива фигурантов дела споткнулась об оппозицию в Раде, где в последние дни зреет бунт. Накануне отставку министров заблокировали, требуя распустить правительство, а сегодня в парламент вызвали Юлию Свириденко, Рустема Умерова, Германа Галущенко и Светлану Гринчук.

Свириденко не явилась и отправила вместо себя вице-премьера Тараса Качку. В короткой речи он заявил, что «расследование и коррупция являются достаточными причинами для увольнения Галущенко и Гринчук, это позиция правительства». Гринчук в Раде тоже не появилась — депутат Марьяна Безуглая объяснила это ее бегством из страны.

Фото: РИА «Новости»

Сначала нардепы опять пытались блокировать отставки, но в конце концов обоих все-так сняли. За отставку Галущенко проголосовали 323 депутата. Еще 15 воздержались. Ранее он был отстранен от занимаемой должности. За отставку министра энергетики Рада отдала 315 голосов. Новая коалиция и правительство национального единства Бывший президент страны, глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко и возглавляющая «Батькивщину» экс-премьер Юлия Порошенко выступают за создание новой коалиции и правительства национального единства. Офис Зеленского при таком сценарии должен потерять свои рычаги власти.

За роспуск кабмина «Европейская солидарность» начала выступать еще 10 ноября. Тогда сторонники Порошенко объявили о запуске процедуры вынесения вотума недоверия кабмину из-за скандала с Миндичем. Нынешний состав правительства в заявлении партии при этом обозвали «кабминдичем».

Фото: РИА «Новости»

«Мы начинаем процедуру отставки правительства — непрофессионального и коррупционного. Наша цель — управляемость государством, единство общества и доверие партнеров», — заявляли в «Европейской солидарности».

Для того чтобы Верховная рада начала рассматривать вопрос об отставке кабмина, «ЕП», у которой 26 мандатов, нужно собрать минимум 150 депутатских подписей. При этом большинством в Раде обладает президентская фракция «Слуга народа», для которой операция НАБУ «Мидас» на самом-то деле стала настоящим шоком.

Интересно Сегодня Миндичу предъявили обвинения по пяти пунктам: создание преступной организации, незаконное влияние на министров энергетики и обороны, контроль за финансовыми потоками в сфере энергетики, отмывание средств, вербовка участников преступной организации. В НАБУ подчеркивают, что он занимался коррупционной деятельностью, используя дружеские отношения с Владимиром Зеленским.

По данным «Украинской правды», сначала депутаты пару дней переваривали происходящее молча, но затем начало закипать недовольство.

«Все играют свою игру. Коалицию просто разрывают. Многие враги при деньгах почувствовали запах крови. Это на самом деле может быть конец всему», — заявил изданию один из представителей фракции на правах анонимности.

Фото: Lev Radin / www.globallookpress.com

Также местные каналы публиковали слухи о том, что в рядах партии власти уже сформировалась так называемая «коалиция решительных», которая угрожает выходом из фракции и последующим развалом парламентского большинства, если Зеленский не уволит Ермака — тот тоже фигурирует в деле Миндича и есть на пленках прослушки НАБУ под именем Али-Баба.

Несколько источников «УП» считают, что сильнее всего лодку раскачивают сейчас руководитель фракции «СН» в Раде Давид Арахамия и председатель финансового комитета Даниил Гетманцев.

И именно Арахамия, как полагают многие украинские каналы, может сыграть ключевую роль в том, чтобы запустить процесс демонтажа власти Ермака. В руках у главы фракции доступ к депутатам, он контролирует механизмы голосования и, по сути, является реальным центром принятия решений в парламенте.

Фото: Sergei Chuzavkov / www.globallookpress.com

Есть мнение, что Ермака убрать невозможно, он слишком всесилен, однако многие местные инсайдеры убеждены в обратном. При этом никто не исключает варианта, что Ермак может еще какое-то время удерживаться на плаву путем кулуарных договоренностей, отдачи постов, уступок в силовом блоке, но итог будет один. Тем более что в необходимости его слива убеждены и западные партнеры.

Интересно Для Арахамии события сейчас стали самым настоящим моментом истины: он может попробовать перезагрузить власть либо потерять шанс, который в украинской политике возникает раз в десятилетие, полагает канал MediaKiller. Его авторы убеждены: противостояние главы фракции с Ермаком, которое начиналось просто как борьба за влияние, близится к развязке.

При этом источники «Страны» убеждены, что для того, чтобы Арахамия реально начал играть по-крупному, нужны либо еще одна серия коррупционных разоблачений НАБУ, либо прямая поддержка Евросоюза.

Фото: Yevhen Kotenko / www.globallookpress.com

Что до Порошенко, который сейчас проявляет небывалую активность, то ему «точкой сборки» для нового большинства в Раде не стать никогда, убеждены собеседники издания в правящей партии. «Ни Порошенко, ни грантовые структуры не пользуются поддержкой не только в „Слуге народа“, но и в целом в парламенте. Ради Порошенко и Фиалы (украинско-чешский бизнесмен, собственник „Украинской правды“) никто каштаны из огня таскать не будет. Несмотря на коррупционный скандал, эта группа товарищей не сможет на себя перетянуть большинство», — подчеркнули источники «Страны».

Что будет делать Зеленский Сам Зеленский ранее заявлял, что у него, как у президента «воюющей страны», друзей быть не может и он будет содействовать расследованию. Против Миндича он ввел санкции. Да и все на этом. О том, как он поступит с Ермаком, пока остается только гадать. С одной стороны, президент не может не понимать, что только уход этого серого кардинала станет доказательством действительно серьезных намерений перезагрузить госмеханизмы. С другой стороны, Ермак — архитектор всей нынешней системы власти на Украине. Говорят, Зеленский его боится, а тот может очень сильно навредить своему пока еще шефу.