Бунт в «Слуге народа». Лидер фракции выдвинул ультиматум Зеленскому

Члены фракции «Слуга народа» в Верховной раде потребовали от президента Украины Владимира Зеленского отставки главы офиса Андрея Ермака, замешанного в коррупционном скандале. В обратном случае внутрипартийная оппозиция заблокирует работу парламента, сообщил депутат Алексей Гончаренко* в Telegram-канале.

«[Глава фракции] Давид Арахамия поставил условие Зеленскому: нужно увольнять Ермака, чтобы Рада дальше работала и сохранить монобольшинство. <…> К Давиду Арахамии присоединились [первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины] Михаил Федоров и [глава ГУР] Кирилл Буданов*. Это основа бунта в „Слуге народа“», — рассказал он.

Гончаренко* предупредил, что в случае отказа Зеленский утратит контроль над Радой: коалиция рухнет, принятие бюджета отложится. Встреча президента с однопартийцами запланирована на вечер 20 ноября.

Зеленский, по информации депутата, все же откажет Арахамии. Более того, ради подавления внутрипартийной оппозиции он спустит на депутата всех собак: объявит виновным в кризисе и начнет преследование.

Аналогичную версию озвучили нардеп Марьяна Безуглая и ее бывший коллега Игорь Мосийчук*. Последний заявил, что на встрече с членами фракции «Слуга народа» Зеленский инициирует увольнение Арахамии, а не Ермака.

