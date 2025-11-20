Зеленского уличили в желании сохранить Ермака после коррупционного скандала

Украинский лидер Владимир Зеленский принял решение оставить Андрея Ермака на его посту главы офиса президента Украины и начать ответную атаку на всех причастных к расследованию коррупционных схем Миндича. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Голос» Ярослав Железняк .

Он пояснил, что провластные СМИ уже начали разгонять тему, что расследование возникло в качестве инструмента для давления на Зеленского, чтобы он принял рамочное соглашение по прекращению боевых действий.

«Дальше мы ожидаем мощную контратаку против всех, кто был задействован в расследовании. Уверен, будет юридический треш, чтобы полностью остановить любое распространение информации», — заявил Железняк.

Отставки главы офиса президента Украины и всего кабинета министров потребовали депутаты оппозиционных фракций «Европейская солидарность» и «Голос», а также присоединившаяся к ним «Батькивщина».

По последним данным, такие же настроения появились у членов президентской партии «Слуга народа».

Источники украинских СМИ заявили, что поднять «слуг» на бунт может только глава фракции Давид Арахамия, который способен инициировать развал правящей коалиции и вывести парламент из-под управления Банковой.

Вероятным кандидатом на пост главы офиса СМИ назвали бывшего посла в США Оксану Маркарову. Она оставила свой пост еще в конце августа и нового назначения так и не получила.