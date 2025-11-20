Опубликованы все 28 пунктов мирного плана Трампа по Украине

Нардеп Гончаренко опубликовал все 28 пунктов мирного плана Трампа по Украине

В Сети опубликовали новый мирный план США по Украине, состоящий из 28 пунктов. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко выложил текст документа в Telegram-канале .

Нардеп не уточнил, откуда к нему попал план завершения конфликта. Документ включает в себя договоренности по территориальным вопросам, военным и энергетическим, а также по спецобъектам, восстановлению Украины и роли России в мировой системе.

В частности, Крым, Донецк и Луганск признают де-факто российскими, а Херсон и Запорожье — «замороженными» на линии соприкосновения. Часть территорий станет демилитаризованной буферной зоной под контролем России, причем границы запретят менять силой.

Численность украинской армии ограничат до 600 000 человек. На Украине не будет размещены войска НАТО, а в Польше — истребители альянса.

«Создание американо-российской рабочей группы; Россия юридически фиксирует политику ненападения на Украину и Европу», — говорится в документе.

США и Европа запустят крупный инвестпакет на восстановление Украины, направив на эти цели в том числе 100 миллиардов долларов замороженных активов России. США получат 50% прибыли.

В энергетической сфере запуск ЗАЭС пройдет под наблюдением МАГАТЭ, американцы помогут восстановить газовую инфраструктуру Украины. С России снимут санкции и вернут ее в G8.

Контролировать выполнение соглашения будет «Совет мира» под руководством президента США Дональда Трампа. Нарушителя подвергнут санкциям. После подписания документа немедленно будет прекращен огонь, а войска отведут к согласованным позициям.

Ранее в Киеве сообщили, что Вашингтон передал Зеленскому новый мирный план.