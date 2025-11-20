Президент Украины Владимир Зеленский все-таки согласился на урегулирование конфликта с Россией по новому плану Белого дома. Он заявил об этом на встрече с министром сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом, сообщил Axios .

Дрисколл 20 ноября передал план урегулирования в письменной форме и настоял на жестком графике согласования. Вопреки ожиданиям лидер киевского режима не стал сопротивляться.

«Вместо того, чтобы сразу отвергнуть его, Зеленский согласился на переговоры», — сказал источник издания.

План предполагает серьезные территориальные уступки со стороны Украины. Инсайдер сообщил, что ей придется отказаться от территорий, которые еще не заняла Россия.

Ранее газета Financial Times сообщила, что украинские чиновники раскритиковали новый план урегулирования. Без внесения изменений они отказались ему следовать.