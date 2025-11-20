Зеленскому передали мирный план США

Американская сторона официально передала президенту Украины Владимиру Зеленскому новый план по урегулированию конфликта. Об этом сообщили в Telegram-канале офиса лидера страны.

«Президент Украины официально получил от американской стороны проект плана, который, по оценке американской стороны, может активизировать дипломатию», — указали в публикации.

По итогам встречи с представителями США Зеленский договорился работать над указанными в соглашении пунктами так, чтобы «это дало достойное окончание» боевых действий.

В офисе президента Украины добавили, что глава государства в ближайшие дни намерен обсудить с главой Белого дома Дональдом Трампом актуальные дипломатические возможности и основные пункты, которые необходимы для достижения мира.

По данным СМИ, рамочное соглашение США разработали вместе с Россией и без какого-либо участия Украины. В него включили 28 пунктов, в том числе отказ киевского режима от Донбасса, сокращение численности ВСУ и запрет на размещение иностранных войск на украинской территории.