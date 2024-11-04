Подкуп избирателей и сообщения о бомбах. Выборы в Молдавии прошли с сотнями нарушений

В Молдавии завершился второй тур выборов президента. В списке кандидатов две фамилии — действующий президент Майя Санду и бывший генпрокурор, гагаузец Александр Стояногло. Санду выступает за евроинтеграцию, санкции против России и ужесточение контроля за СМИ. Стояногло ратует за восстановление отношений с Россией. О ходе выборов и явке избирателей — в материале 360.ru.

Более половины избирателей пришли на участки Избирательные участки в Молдавии закрылись в 21:00 (22:00 по московскому времени). Явка во втором туре превысила итоговую в первом, состоявшемся 20 октября, тогда на участки пришли 51,67% избирателей. Явка на втором туре выборов президента Молдавии составила 54,20% согласно данным ЦИК республики. Проголосовали почти 1,7 миллиона избирателей. После окончания голосования Санду и Стояногло обратились к избирателям. Глава государства призвала членов избиркомов внимательно отнестись к подсчету голосов, вне зависимости от того, какого кандидата они представляют. Экс-генпрокурор выразил благодарность всем, кто принял участие в голосовании.

Фото: РИА «Новости»

По предварительным данным ЦИК Молдавии, подсчитавшего 85,58% голосов, лидирует Стояногло, он набрал 51,28% голосов, за Санду проголосовали 48,62% избирателей. Самую высокую явку на выборах президента Молдавии за рубежом показали избиратели в Москве. На 15:00 по московскому времени на участки пришли почти 50% от максимально возможных 10 000 избирателей. «Больше всего граждан реализовали свое избирательное право в Москве — более 2400 и 2100 избирателей (на двух участках — прим. ред.)», — отметила глава ЦИК Анжела Караман. Изначально планировалось открыть пять избирательных участков в России — в Москве, Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле. Однако МИД Молдавии одобрил только два участка в столице. По данным РИА «Новости», участки для голосования в Москве закрылись раньше времени из-за того, что там закончились бюллетени. При этом граждане Молдавии продолжают стоять в очереди и скандируют «долой Майю Санду».

Фото: РИА «Новости»

Нарушения на избирательных участках Молдавская мониторинговая организация Promo-LEX зафиксировала 917 сообщений о происшествиях на выборах, 222 из них подтвердились. Больше всего случаев связаны с нарушением тайны голосования, таких инцидентов зафиксировали 81. Сообщений о технических проблемах подали 33, по недочетам в избирательных списках подали 16 заявлений. В 10 случаях зафиксировано прерывание видеосъемки. Также эксперты отметили нарушения, связанные с рекламными материалами на избирательных участках и повреждением урн для голосования. На выборах работали 614 наблюдателей от Promo-LEX, также организация задействовала 89 мобильных групп. За полтора часа до окончания выборов ЦИК сообщил о 191 случае нарушений на избирательных участках, все сообщения проверяет полиция. Караман сообщила, что ряд членов избиркомов временно отстранили от работы, заподозрив из в подкупе избирателей. «Правоохранительные органы уведомили нас, что среди фигурантов уголовного дела о подкупе избирателей числятся председатели, секретари и операторы избирательных бюро. Некоторые из них уже временно отстранены от исполнения своих обязанностей», — объяснила Караман.

Фото: РИА «Новости»

Журналистка «Sputnik Молдова» сообщила, что в Кишиневе избиркомы игнорируют обращения граждан, занижая статистику нарушений. Ряд граждан пожаловались, что их не внесли в списки, избирком не вносит такие заявления в списки нарушений. Также Караман сообщила о кибератаке на систему выборов. «Служба информационных технологий и кибербезопасности проинформировала ЦИК о нескольких DDoS-инцидентах кибербезопасности, которые временно повлияли на доступность информационных ресурсов и регистрацию избирателей», — отметила глава ЦИК. Специалисты восстановили работу системы, действуя по установленному протоколу.

Фото: РИА «Новости»

«Заминированные» участки и мосты В день голосования правоохранители дважды перекрывали мост через Днестр, соединяющий Молдавию и Приднестровье. Первый раз из-за мужчины на переправе, в котором увидели угрозу. Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от ПМР Олег Беляков сообщил, что переправа может быть заминирована, поэтому движение по мосту перекрыли. Спустя несколько часов после возобновления движения на номер 112 поступило сообщение о минировании моста между Рыбницей и Резином. Сообщение о минировании поступило также из Варницы, где в местном лицее организованы три участка, где могут проголосовать жители Приднестровья. С участков эвакуировали людей и персонал, а также урны с бюллетенями. Работу участков приостановили, для проверки полиции потребовалось не менее часа. К возобновлению работы количество желающих проголосовать значительно сократилось. «Избирательные урны с бюллетенями из трех участков полицейские вынесли, они охраняются. Все неиспользованные бюллетени и списки избирателей были помещены в сейф под охраной полиции», — сообщила председатель одного из участков. Два участка в Молдавии и шесть в Европе пришлось закрыть незадолго до окончания работы из-за анонимных сообщений о «минировании». По словам главы ЦИК, только три из них возобновили работу.

Фото: РИА «Новости»

«Против диктатуры» Действующий президент Молдавии Майя Санду проголосовала во втором туре выборов главы государства. Она заявила, что отдала свой голос «за спасение страны, ее будущее, безопасность и мир». «Мы не позволим никому украсть наши голоса. Наша задача — построить эффективное государство, которое работало бы на людей», — отметила Санду. Также избирательным правом воспользовалась глава Гагаузии Евгения Гуцул. «Я проголосовала против диктатуры и преследования оппозиции, против запугивания несогласных и цензуры в СМИ и социальных сетях», — подчеркнула Гуцул.