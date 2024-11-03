Полиция Молдавии получила сообщение о минировании моста через Днестр
Мост через Днестр, соединяющий Молдавию и Приднестровье, в очередной раз перекрыли. В Генеральном инспекторате полиции рассказали, что правоохранители получили информацию о минировании переправы, сообщило РИА «Новости».
Ранее движение по этому мосту уже перекрывали. Переправой пользуются избиратели из Приднестровья, желающие проголосовать на выборах президента Молдавии.
«Некоторое время назад на номер 112 поступил звонок, по которому в полицию сообщили, что соединительный мост Рыбница-Резина заминирован. Это произошло вскоре после того, как движение на мосту было возобновлено», — сообщили в полиции.
Более 50% избирателей проголосовали 3 ноября. В ЦИК Молдавии рассказали, что свои голоса на выборах главы государства отдали более 1,5 миллиона человек.