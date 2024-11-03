Молдавия перекрыла мост в Приднестровье, которым пользуются избиратели

Власти Молдавии перекрыли мост в Приднестровье, которым пользовались избиратели из республики, рассказал РИА «Новости» сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от ПМР Олег Беляков. Он добавил, что молдавские правоохранители объяснили решение неким мужчиной на переправе, который якобы может быть опасен.

Мост перекрыли между молдавской Резиной и приднестровской Рыбницей.

«Со стороны города Резина в Молдавии поступает активная информация, в том числе сообщения правоохранительных органов, о том, что якобы на данном направлении что-то заминировано или есть какая-то угроза непосредственно на данном направлении, то есть движение транспорта там полностью прекращено», — объяснил Беляков.

В Молдавии 3 ноября проходит второй тур президентских выборов. За победу поборются действующий глава государства Майя Санду и бывший генпрокурор республики, оппозиционер Александр Стояногло. На участках проголосовали уже более 40% избирателей.