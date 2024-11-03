ЦИК Молдавии сообщил об отстранении от работы нескольких членов избиркомов

Ряд членов избиркомов в Молдавии временно отстранили от работы, заявила глава ЦИК республики Анжела Караман. По ее словам, это произошло в рамках расследования дела о подкупе избирателей, сообщило РИА «Новости» .

Третьего ноября в Молдавии состоится второй тур президентских выборов. Первый прошел 20 октября — действующая глава республики Майя Санду заявила, что у силовиков якобы есть данные о попытке подкупа молдаван.

«Правоохранительные органы уведомили нас, что среди фигурантов уголовного дела о подкупе избирателей числятся председатели, секретари и операторы избирательных бюро. Некоторые из них уже временно отстранены от исполнения своих обязанностей», — объяснила ситуацию Караман.

Другой кандидат в президенты Молдавии, Александр Стояногло заявил, что в случае победы на выборах намерен восстановить прямое авиасообщение с Россией. Он уточнил, что рейсы должны связывать республику с Москвой, Петербургом и другими российскими городами.