Самую высокую явку на выборах в Молдавии за рубежом зафиксировали в Москве

ЦИК: в Москве была самая высокая зарубежная явка на выборах президента Молдавии

Самая высокая явка на выборах президента Молдавии за рубежом оказалась в Москве. Глава ЦИК Анжела Караман сообщила, что проголосовала почти половина из максимально возможных 10 тысяч.

«Больше всего граждан реализовали свое избирательное право в Москве — более 2400 и 2100 избирателей (на двух участках — прим. ред.)», — отметила она.

В Бухаресте проголосовали более 2400 человек, в Брешии — около 1700, а в Падуе — свыше 1600. Караман добавила, что начинают работу 10 избирательных участков в США и Канаде. Остальные 11 участков за границей откроются позже.

Центральная избирательная комиссия Молдавии хотела открыть пять избирательных участков на территории России. В частности, речь шла об участках в Москве, Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле. Однако Министерство иностранных дел республики одобрило открытие только двух участков — в столице. Это оправдали «обеспечением безопасности».

Ранее ЦИК Молдавии обновил данные по явке во втором туре выборов президента: к 13:00 она достигла 29,66%. Свои голоса отдали 850 тысяч избирателей.