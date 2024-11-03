«Долой Санду!» Желающие проголосовать в Москве молдаване встали в очереди

Молдаване у посольства в Москве начали скандировать лозунги против Санду

Молдаване, пришедшие проголосовать на выборах президента на участки в посольстве в Москве, начали скандировать лозунги против действующей главы государства Майи Санду. Видео с месте опубликовал RT .

Граждане Молдавии начали скандировать лозунг «Долой Майю Санду!» На избирательных участках в Москве, которые организовали в молдавском посольстве, закончились бюллетени, чем возмущены люди — они намерены проголосовать.

Для двух московских участков подготовили всего 10 тысяч бланков. Чтобы их хватило на всех, некоторые избиратели ездили проголосовать в Минск, уточнило издание.

Третьего ноября проходит второй тур президентских выборов в Молдавии. В Приднестровье обвинили молдавские власти в блокировании моста, через который жители республики добирались на участки.