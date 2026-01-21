На жену президента Франции Эммануэля Макрона вновь ополчилась публика. Причина — недавний выход политика в свет с кровавым глазом. В Сети очень быстро появилась теория, что жена мучает главу государства и тиранит за закрытыми дверьми. Вспомнили тут и все старые скандалы вокруг первой леди, в том числе ее нападение на мужа на глазах журналистов на борту самолета.

Совершенно безобидный «глаз тигра» Эммануэль Макрон на днях вышел к военным с глазом, заплывшим кровью. Это вызвало недоумение у французской публики. Глава государства попытался объяснить свой вид и все свел к шутке: заверил, что все «совершенно безобидно» и даже предложил воспринимать эту особенность как «глаз тигра». Потом появилось разъяснение про глаз Макрона и от Елисейского дворца. Граждан попросили не бить тревогу и заверили, что покраснение вызвано лопнувшим капилляром. В субботу, 17 января, Эммануэль Макрон появился на публике уже в темных очках. Видимо, не хотел никого смущать «глазом тигра», но лишь привлек к проблеме еще больше внимания. В соцсетях продолжили шутить о том, что президента Франции избивает жена. Причем домашнее насилие для них, судя по всему, норма.

Побитый Макрон — зрелище знакомое Да, интернет, как говорится, помнит все. Так что пользователи до сих пор помнят происшествие с супругами на борту самолета. Прошлой весной журналисты сняли видео, где первая леди Франции дала мужу пощечину. В этот неудачный момент открылась дверь президентского лайнера. Удар оказался настолько неожиданным, что президент пошатнулся и на несколько секунд застыл в растерянности. Сначала Елисейский дворец назвал видео фейком, но когда кадры опубликовало огромное число журналистов, то властям пришлось признать его подлинность и дать неуклюжее объяснение о «сложном моменте» в семье Макрон. Позже президент самостоятельно попробовал сгладить углы и заявил, что просто дурачился с супругой.

Фото: DR/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Держись подальше, неудачник Британская газета Daily Express тогда даже пригласила эксперта по чтению с губ, чтобы расшифровать слова Брижит Макрон после этой рукопашной — тогда первая леди вышла из самолета, демонстративно не взяв за руку мужа. «Проходя мимо, она бормочет нечто, и по губам можно прочитать: „Dégage, espèce de loser“ — что переводится с французского как „Держись подальше, неудачник“», — заявил собеседник издания. На эту реплику жены Макрон, по его словам, ответил: «Essayons, s’il te plaît», что значит «Давай попробуем, пожалуйста». Но жена была непреклонна и четко отрезала: «нет». Выражение лица президента и фраза, расшифрованная как «Je vois» — «Я вижу», — говорят сами за себя, отметили авторы материала, и словесная перепалка указывает на «глубокую напряженность в отношениях между супругами». Тогда же в Сети, разумеется, появилось много ситуативных мемов. Некоторые шутники воспользовались ситуацией для рекламы. «Ваша жена бьет вас? Записывайтесь к нам на занятия!» — гласило одно из объявлений.

Фото: Lian Yi/XinHua / www.globallookpress.com

Рейтинг Макрона катастрофически низкий Публичные семейные сцены, слухи о смене пола супруги президента, а также ее конфликты с феминистками серьезно подорвали репутацию Эммануэля Макрона, а рейтинг у него и без того упал катастрофически. В какой-то момент ситуация стала совсем абсурдной. Когда во Франции скончалась легендарная актриса, секс-символ 1950-1960-х годов Брижит Бардо, ее родственники попросили президента не приходить на похоронную церемонию и отказались от официальной государственной церемонии прощания.

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Добрая фея обматерила феменисток Брижит Макрон тем временем успевает и попробовать себя в качестве диджея, и перемыть кости феминисткам вместе со знакомым комиком. Небольшой музыкальный сет жена президента устроила в парижском Диснейленде, так она решила создать праздник для семей с детьми с особенностями развития. Ролик форсили в Сети, однако многие задавались вопросом, а какая публика захотела бы танцевать на ее вечеринке? Другая неприятность тоже произошла с Брижит на днях. Виной всему стал ее длинный язык и грубый нрав во время беседы за кулисами парижского концерта с юмористом Ари Абиттаном. Когда тот рассказал первой леди о феминистках, помешавших его выступлениям, она отпустила в их адрес резкую нецензурную фразу. «Если эти тупые ***** здесь появятся, мы выгоним их», — сказала Макрон. Аудиозапись беседы мгновенно завирусилась в интернете. В итоге французы снова ополчились на первую леди. Многие недоумевали, как супруга главы государства могла публично материться? И это притом что агрессивных феминисток действительно недолюбливают в стране.