Брижит Макрон впала в истерику из-за складок на брюках после слухов о мужском поле

Потребовавшая через суд опровержения от распространителей слухов о своей трансгендерности* первая леди Франции Брижит Макрон пожаловалась, что возникновение складок на брюках между ног на публичных мероприятиях вызывает у нее истерику. Как сообщила газета Daily Mail , такое признание жены французского президента озвучил бывший министр юстиции страны Эрик Дюпон-Моретти.

Он подчеркнул, что авторы слухов спровоцировали травлю, которая серьезно подорвала психическое состояние первой леди Франции.

«Во время публичных мероприятий она находилась в постоянном стрессе — в страхе, что ее брюки начнут выпирать на публике», — заявил бывший член правительства.

Это заявление подтвердила и сама Брижит Макрон в показаниях для судебного разбирательства над авторами вброса.

«Каждый раз, когда я бываю за границей, люди рассказывают обо мне эти ужасные слухи. Нет ни одной жены главы государства, которая бы об этом не знала», — заявила первая леди Франции.

Выступившая в суде дочь жены Макрона Тифен Озьер заявила, что ее дети столкнулись с травлей в школе из-за слухов о трансгендерности* бабушки.

«В школе они слышат такие вещи, как: „Твоя бабушка — мужчина“. Я не знаю, как это прекратить», — подчеркнула она.

Суд по делу об организованной интернет-травле Брижит Макрон начался в Париже в конце октября. Обвиняемыми по делу стали 10 человек. Среди них есть публицист Орельен Пуарсон-Атлан, известный в социальных сетях под именем Зои Саган — блогер, продвигающий различные идеи о теориях заговора.

Имена еще двух подсудимых обвинение не раскрыло, представив их в качестве Джерома и Бертрана С. Они уже заявили, что делали репосты сообщений о мужском поле первой леди Франции, пользуясь своим правом на свободу слова.

*ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.