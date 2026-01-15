Макрон появился на публике с кровавым глазом

Президент Франции Эммануэль Макрон вышел на встречу с представителями Вооруженных сил страны с красным правым глазом. Об этом сообщила газета Le Figaro .

Глава государства попытался пошутить про полученную травму.

«Извините за вид моего глаза. Просто смотрите на него как на непреднамеренную ссылку на „тигровый глаз“ в начале года. Это признак решимости», — заявил он.

В пресс-службе Елисейского дворца журналистам объяснили, что речь идет о небольшом кровоизлиянии из сосуда в глазу, и подчеркнули, что ничего критичного с Макроном не произошло.

В мае 2025 года в Сети завирусилось видео, как жена Макрона Брижит дает ему пощечину на выходе из самолета. После удара политик протянул супруге руку, но она проигнорировала этот жест. Спустя два месяца французский лидер вновь оконфузился на глазах британского короля Карла III.