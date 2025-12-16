Оскорбившая феминисток жена Макрона извинилась перед жертвами насилия
Брижит Макрон заявила, что не хотела обидеть пострадавших от насилия женщин
Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит извинилась перед жертвами сексуального насилия, выразив сожаление по поводу своих резких высказываний в адрес феминисток, сорвавших выступление комика Ари Абиттана. Об этом первая леди заявила в интервью изданию Brut.
«Я сожалею, если обидела пострадавших женщин — именно о них я думаю, и только о них», — сказала она.
Брижит Макрон отметила, что ее слова были личными. Они предназначались людям, которые находились на тот момент рядом с ней.
По словам первой леди, статус супруги президента не мешает ей оставаться самой собой, поэтому она может позволить себе некорректные высказывания в частной жизни.
Скандал разразился после того, как Брижит Макрон назвала активисток движения за права женщин «гадкими стервами». Феминистки сорвали выступление комика, которого в 2021 году обвиняли в изнасиловании 23-летней девушки, но дело закрыли из-за отсутствия доказательств через три года.
Ранее немецкое издание Bild попыталось оправдать супругу Макрона, сообщив, что она могла просто пошутить в разговоре с Абиттаном.