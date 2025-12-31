Макрона не пустят на похороны Брижит Бардо

В Сен-Тропе пройдут похороны актрисы Брижит Бардо. Организаторы отказались от предложения Елисейского дворца провести их с государственными почестями и не выслали приглашение президенту Франции Эммануэлю Макрону, сообщила газета La Depeche .

Елисейский дворец 30 декабря предложил семье Бардо провести общенациональную церемонию прощания с кинозвездой. В 2017 году подобным образом во Франции почтили память о певце Джонни Холлидее. Но родственники не согласились.

«С семьей состоялся обмен мнениями, было предложено провести поминки, но семья не поддержала эту идею», — рассказал один из родственников.

Другой инсайдер сообщил, что близкие Бардо не только отказались от государственных почестей, но и не пригласили президента на похороны. Церемония пройдет 7 января в церкви Нотр-Дам-де-л’Ассомпсьон в закрытом режиме, с участием близких и приглашенных, Макрона среди них нет.

При жизни Бардо называла президента трусом, критиковала за бездействие в сфере защиты животных и утверждала, что французский народ его не поддерживает. Несмотря на вражду, Макрон выразил соболезнования в связи с ее кончиной.