Успех через репрессии. Санду взялась за Гуцул, чтобы устранить конкурентку?

Главу автономной Гагаузии Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева, взяли под стражу на 72 часа, отобрали паспорт и готовятся предъявить обвинения. Что грозит политику и стоит ли удивляться давлению на молдавскую оппозицию — в материале 360.ru.

Кто такая Евгения Гуцул Евгения Гуцул родилась в 1986 году в селе Етулия Молдавской ССР. Получила юридическое образование. До начала политической карьеры, если верить молдавской прессе, сменила несколько видов деятельности — была оператором связи, коммерческим представителем и даже архивариусом. В 2018 году стала консультантом, а потом — секретарем в политической партии «Шор», известной своим оппозиционным характером. Спустя пять лет — в марте 2023-го — ее зарегистрировали кандидатом на пост башкана (главы) Гагаузии от этого же политического объединения. В своей предвыборной кампании Гуцул обещала многое изменить в автономии за довольно короткий срок — на реализацию «прекрасных проектов», по ее мнению, потребовался бы всего год. Одержала победу во втором туре выборов, который состоялся в мае 2023-го.

Интересно Выборы башкана (главы) Гагаузии в 2023 году прошли 30 апреля и 14 мая. Евгения Гуцул победила во втором туре, набрав 27 374 голосов и получив поддержку 52,34% избирателей. Выборы башкана (главы) Гагаузии в 2023 году прошли 30 апреля и 14 мая. Евгения Гуцул победила во втором туре, набрав 27 374 голосов и получив поддержку 52,34% избирателей.

Президент Молдавии Майа Санду тогда заявила о многочисленных нарушениях на выборах и обвинила Гуцул в работе вопреки интересам автономии и участии в «преступной группировке», под которой подразумевала партию «Шор». В июне этого же года Конституционный суд республики признал деятельность объединения незаконной. Гуцул известна как сторонник укрепления отношений с Россией, она неоднократно критически высказывалась как о евроинтеграции, так и о политике Санду. В 2024-м, после встречи Гуцул с президентом Владимиром Путиным, Санду решила не включать главу Гагаузии в правительство страны. Она аргументировала свою позицию тем, что Россия стремится к дестабилизации ситуации в Молдавии и использует для этого оппозицию.

Фото: Mikhail Metzel / Kremlin Pool / www.globallookpress.com

Антикоррупционная прокуратура в апреле 2024 года заявила, что Евгения Гуцул систематически вывозила денежные средства из России в Молдавию — якобы для финансирования партии «Шор». Ей даже предъявили обвинение, но рассмотрение дела постоянно переносили. Пока что оно не завершено.

Тогда же Гуцул говорила, что автономия будет просить помощи у всех стран, в том числе у России, если Молдавия введет на территорию Гагаузии войска в ответ на объявление регионом о независимости. В декабре 2024-го Евгения Гуцул обвинила Майю Санду в фальсификации состоявшихся президентских выборов и сказала, что не признает ее лидером республики.

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Что известно о задержании Гуцул в Кишиневе Информацию о задержании главы Гагаузии в ночь на 26 марта опубликовал молдавский Пятый канал. «Отобрали паспорт, произвели полный досмотр, вызвали CNA. Никаких объяснений никто не дает. Держат уже несколько часов», — уточнили в публикации. По данным Национального антикоррупционного центра (НЦБК) Молдавии, политика задержали на 72 часа. Это подтвердили в Генпрокуратуре республики, заявив о статусе «оперативное задание» в отношении Гуцул — с ней проводят дополнительные проверки. Советник политика Юрий Кузнецов объяснял, что она собиралась лететь в Стамбул на Международный журналистский конгресс и хотела обсудить в Турции важные для автономии вопросы. В беседе с РИА «Новости» он назвал задержание Гуцул незаконным.

Это политический процесс. Уверены, что скоро она вернется в свой кабинет. К сожалению, сегодня мы живем с таком государстве, где захвачена власть, система юстиции и полиция. Мы будем доказывать свою правоту. Юрий Кузнецов советник Гуцул

Глава молдавского МВД Даниела Мисаил-Никитина заявила журналистам, что башкан Гагаузии могла покинуть страну, чтобы уклониться от суда. Именно поэтому ее и задержали в Кишиневе. «Следствие проверяет все версии, в том числе и сценарий покидания территории Молдавии без возвращения», — сказала министр. После задержания Гуцул в автономии начались мирные акции протеста. А в парламенте Гагаузии потребовали ее немедленного освобождения, прекращения политических репрессий против представителей территории и независимого международного расследования в отношении «офицеров и прокуроров антикоррупции с участием Совета Европы, ОБСЕ, представителей правоохранительных антикоррупционных органов России и Турции».

Что будет с уголовным преследованием Гуцул Политолог Дмитрий Матюшенков в беседе с 360.ru напомнил, что уголовные дела против молдавской оппозиции не редкость. В пример он привел историю депутата республиканского парламента и одного из лидеров партии «Возрождение» Александра Нестеровского, которого приговорили к 12 годам по сфабрикованным обвинениям. «Теперь дело дошло и до Евгении Гуцул. Для чего это уголовное дело нужно, тоже достаточно очевидно: Санду зачищает перед парламентскими выборами, которые должны пройти не позднее сентября, политическое поле от любых конкурентов ее прозападной партии „Действие и солидарность“, осознавая, что только репрессиями и устранением конкурентов может гарантировать успех своей партии», — сказал он.

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С ним согласился и политический советник Сергей Маркелов, заметив, что Гуцул относится к той части политической элиты, которая не принимает прозападную ориентацию Майи Санду.

Санду попала в ловушку, когда нужно любыми способами, законно или нет, отстаивать свое хрупкое политическое существование, позицию. <…> Ей все равно, каким способом давить оппозиционера, в данном случае — Гуцул. Сергей Маркелов политический советник

Он добавил, что при политической конкуренции вопрос законности действий против главы Гагаузии для Санду попросту не стоит. «Гуцул мешает. <…> Две женщины на одной кухне, тем более политической, — это совершенно точно одна из самых жестких конкурентных конструкций», — подчеркнул Маркелов.

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Чего власти Молдавии хотят от Гагаузии

Власти Молдавии, обратил внимание Дмитрий Матюшенков, категорически против сближения Гагаузии и России. С точки зрения молдавского руководства, всю автономию территории нужно свести к возможности изучения своей культуры и языка, а остальные политические и социально-экономические решения должно принимать правительство республики.

Именно поэтому Кишинев пытался отменить выборы в Гагаузии, на которых Гуцул победила, потом стал требовать от СНГ не утверждать ее Исполком, а когда эти попытки не увенчались успехом, Санду отказалась в нарушение закона утверждать башкана в составе правительства. Дмитрий Матюшенков политолог

Собеседник 360.ru добавил, что на этом фоне центральная власть принялась давить на Гагаузию экономически и политически — чтобы та отказалась от самостоятельной политики и прислушалась к позиции Молдавии. Санду, по мнению политолога, может снова сделать ставку на экс-главу Гагаузии Дмитрия Кройтора. Его кандидатура президента республики полностью устраивает. «В 2023 году, когда избирали главу Гагаузии, правящая партия Молдавии фактически не обозначала явного кандидата, поскольку осознавала, что любой, кого выдвинут от нее, получит минимальную поддержку населения», — напомнил Матюшенков. Кройтор должен был победить при поддержке административного ресурса. Но придуманную молдавскими властями комбинацию вскрыли во время предвыборной гонки, а все оппозиционные партии назвали его ставленником правительства республики. Шансы Кройтора сошли на нет, и, возможно, Санду рассчитывает изменить ситуацию.

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Каким может быть будущее Гагаузии Гагаузия находится в зоне пересечения интересов России, Турции и Молдавии. С последней, заметил Матюшенков, все понятно: Кишинев заинтересован в ликвидации закрепленных в Конституции республики ее автономии и особого статуса. По мнению Маркелова, Гагаузия еще долго будет оставаться под прессом, а политиков автономии не прекратят преследовать, если им придется бороться самим. «И вечно будут „перезагружать“ парламент, разрушать его. Политтехнологий сегодня хватает. Санду просто обратится к внешним ресурсам», — допустил он. С перспективами взаимоотношений с российской и турецкой стороной, добавил Матюшенков, все сложнее.

Для Турции Гагаузия — еще один из возможных выходов в Европу. И чтобы перетянуть Гагаузию на свою сторону, она предпринимает массу весьма финансово затратных шагов: строит образовательные учреждения, помогает в рамках гуманитарных программ. Дмитрий Матюшенков

Активное участие в развитии автономии принимает и Россия: около 25 тысяч жителей региона — пенсионеры и бюджетники — получают на карты «Мир» финансовую помощь и проводят трансграничные платежи, существует система скидок на газ и ряд других мер поддержки. «Вопрос заключается лишь в том, не сломается ли правительство Гагаузии под давлением Молдавии сейчас, когда настал переломный момент. И если они смогут устоять, при поддержке таких мощных союзников, как Турция и Россия, у них есть отличный шанс не только укрепить автономию, но и сделать экономический рывок», — допустил собеседник 360.ru.

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Как ответит Россия на задержание Гуцул В Кремле на задержание Гуцул отреагировали очень четко, обратил внимание Матюшенков. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Молдавия должна отказаться от давления на оппозицию и пересмотреть свои методы, вернувшись в русло нормальной политической и парламентской деятельности. «Если же говорить о перспективе санкционного давления, то тут все несколько сложнее. Можно было бы говорить о возможных прекращениях поставок газа, но от этого пострадает и Приднестровье: ему тоже перекроют подачу, чего мы допустить не можем», — сказал политолог. Наиболее вероятным вариантом развития событий он назвал работу российских дипломатов и депутатского корпуса по восстановлению законности в Гагаузии.