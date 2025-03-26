Действующие власти Молдавии применяют неприкрытые методы нажима на конкурентов президента республики Майи Санду. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

В Молдавии, отметил пресс-секретарь президента России, избрали тактику игнорировать принципы демократии и политического плюрализма.

«Безусловно, действующая власть использует методы неприкрытого нажима на действующих политиков, которые хоть как-то составляют конкуренцию Санду и хоть как-то популярны», — сказал Песков.

В ночь на 26 марта главу Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгению Гуцул без объяснения причин задержали в аэропорту Кишинева.

Позднее Национальный антикоррупционный центр Молдавии уточнил, что Гуцул задержали на 72 часа.

Днем в среду молдавская полиция начала стягивать в столицу Гагаузии Камрат дополнительные силы после задержания Гуцул.