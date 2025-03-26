Молдавию уличили в давлении на конкурентов Санду
Песков: власти Молдавии используют методы нажима на конкурентов Санду
Действующие власти Молдавии применяют неприкрытые методы нажима на конкурентов президента республики Майи Санду. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».
В Молдавии, отметил пресс-секретарь президента России, избрали тактику игнорировать принципы демократии и политического плюрализма.
«Безусловно, действующая власть использует методы неприкрытого нажима на действующих политиков, которые хоть как-то составляют конкуренцию Санду и хоть как-то популярны», — сказал Песков.
В ночь на 26 марта главу Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгению Гуцул без объяснения причин задержали в аэропорту Кишинева.
Позднее Национальный антикоррупционный центр Молдавии уточнил, что Гуцул задержали на 72 часа.
Днем в среду молдавская полиция начала стягивать в столицу Гагаузии Камрат дополнительные силы после задержания Гуцул.