Молдавию уличили в давлении на конкурентов Санду

Песков: власти Молдавии используют методы нажима на конкурентов Санду

Фото: РИА «Новости»

Действующие власти Молдавии применяют неприкрытые методы нажима на конкурентов президента республики Майи Санду. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».

В Молдавии, отметил пресс-секретарь президента России, избрали тактику игнорировать принципы демократии и политического плюрализма.

«Безусловно, действующая власть использует методы неприкрытого нажима на действующих политиков, которые хоть как-то составляют конкуренцию Санду и хоть как-то популярны», — сказал Песков.

В ночь на 26 марта главу Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгению Гуцул без объяснения причин задержали в аэропорту Кишинева. 

Позднее Национальный антикоррупционный центр Молдавии уточнил, что Гуцул задержали на 72 часа.

Днем в среду молдавская полиция начала стягивать в столицу Гагаузии Камрат дополнительные силы после задержания Гуцул.

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