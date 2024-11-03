Глава Гагаузии Евгения Гуцул проголосовала во втором туре президентских выборов в Молдавии. Она призвала и других жителей исполнить свой гражданский долг, сообщило РИА «Новости» .

«Я проголосовала против диктатуры и преследования оппозиции, против запугивания несогласных и цензуры в СМИ и социальных сетях», — подчеркнула она.

В Молдавии 3 ноября стартовал второй этап выборов президента. В первом туре, который прошел 20 октября, Майя Санду, действующий президент, получила 42,49% голосов, а Александр Стояногло — 25,95%.

По последним данным, явка на выборах достигла 29,66%. Ранее Санду, подчеркнула, что уже отдала свой голос за будущее страны, безопасность и мир. Она призвала соотечественников тоже идти на выборы, чтобы «построить эффективное государство».