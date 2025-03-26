Акции протеста начались в Гагаузии после задержания главы автономии Гуцул

Задержание молдавскими силовиками главы Гагаузии Евгении Гуцул возмутило жителей автономии. На центральной площади Комрата собрался митинг с требованием к властям республики отпустить руководителя региона. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента в столице Гагаузии.

По данным агентства, с площади участники протестной акции выдвинулись колоннами по улицам города с флагами автономии. Манифестанты скандировали лозунги «Судьба Гуцул — судьба Гагаузии!» и «Свобода!»

О задержании главы Гагаузии Евгении Гуцул в аэропорту Кишинева стало известно в ночь на среду, 26 марта. По сообщения молдавских СМИ, у политика отобрали паспорт, провели полный досмотр и передали в руки сотрудников Национального центра по борьбе с коррупцией (Centrul Național Anticorupție — CNA).

Представитель ведомства отказалась дать комментарий о причинах задержания главы автономии.

После задержания Гуцул в столицу Гагаузии Комрат начали массово съезжаться сотрудники полиции Молдавии.

Заместитель руководителя региона Виктор Петров допустил, что город полностью заблокируют.