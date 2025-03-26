Задержание Евгении Гуцул необходимо расследовать, а ее саму — освободить. Об этом завили в пресс-службе парламента молдавской автономии Гагаузия.

«Народное собрание Гагаузии, как легитимный орган власти автономии, требует немедленного освобождения Евгении Гуцул, а также прекращения политических репрессий в отношении представителей Гагаузии. Проведения независимого международного расследования действий офицеров и прокуроров антикоррупции с участием Совета Европы, ОБСЕ, представителей правоохранительных антикоррупционных органов России и Турции», — заявили в парламенте.

В пресс-службе добавили, что правовые претензии к Гуцул основаны на политическом заказе и не имеют доказательной базы, что подтверждает игнорирование прокурорами процедурных норм.

Народное собрание Гагаузии назвало политически ангажированным и незаконным задержание Гуцул по сфабрикованным обвинениям в незаконном финансировании избирательной кампании. В парламенте подчеркнули, что власти Молдавии через неправительственные организации, подконтрольные суды и правоохранительные органы занимались открытой дискредитацией выборных представителей Гагаузии.

«Парламент оставляет за собой право инициировать внеочередной съезд депутатов всех уровней для рассмотрения вопроса о защите прав народа Гагаузии с применением всех доступных возможностей и инструментов», — добавили в законодательном органе.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что центральные власти Молдавии используют методы нажима на конкурентов президента республики Майи Санду.