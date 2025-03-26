Главу Гагаузии задержали в аэропорту Кишинева

Главу Гагаузии Гуцул задержали и отобрали паспорт в аэропорту Кишинева

Главу Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева, причем без объяснения причин. Об этом сообщил в своем Telegram-канале молдавский Пятый канал .

«Отобрали паспорт, произвели полный досмотр, вызвали CNA. Никаких объяснений никто не дает. Держат уже несколько часов», — уточнили авторы поста.

Одна из сотрудниц CNA, которые удерживают Гуцул в аэропорту, на вопрос о происходящем в воздушной гавани ответила, что ее задержали. Сейчас глава Гагаузии ждет адвоката.

Причины задержания Гуцул до сих пор неизвестны.

Позднее Национальный антикоррупционный центр (НЦБК) Молдавии заявил, что ее задержали на 72 часа.

Полицейские машины уже окружили здание НЦБК, куда, предположительно, и доставят Гуцул. К нему стягиваются протестующие сторонники главы автономии, у которых правоохранители проверяют документы, сообщил Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Глава Гагаузии задержали на фоне обострения отношений между Кишиневом и автономией.

До этого Гуцул задерживали на дополнительный досмотр в аэропорту Кишинева в начале февраля.