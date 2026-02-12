Трамп оставит ЕС в дураках, вся надежда на Путина. Зачем Макрон взялся за старое
По мере продвижения переговорного процесса по Украине отношение Европы к России начало меняться. Политики, что называется, переобулись и вместо запугивания мнимой российской угрозой начали острожно призывать к возобновлению диалога с Кремлем.
Макрон захотел позвонить Путину
Повышенную чувствительность к изменениям политической конъюнктуры проявил президент Франции Эммануэль Макрон. С 2022 года его стратегия менялась несколько раз. Сначала хозяин Елисейского дворца вел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, затем стал одним из самых отчаянных союзников Украины, кадры его нежных объятий с главой киевского режима Владимиром Зеленским даже вызвали шумиху в Сети.
В декабре 2025 года случился новый разворот. Макрон заявил, что было бы полезно снова поговорить с Путиным. Его дипломатический советник Эммануэль Бонн приехал в Москву на встречу с помощником президента России Юрием Ушаковым, затем лидер Франции призвал европейских коллег присоединиться.
«Важно, чтобы мы структурировали возобновление европейской дискуссии с русскими, не будучи наивными, не оказывая давления на украинцев, но также и не будучи зависимыми от третьих лиц в этой дискуссии», — сказал он в интервью газете Tagesanzeiger.
Возобновление диалога Европы с Россией
Некоторые вняли призыву. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала возобновить диалог с Россией и назначить для этого спецпосланника Европы по украинскому вопросу.
«Я считаю, что наступил момент, когда и Европа должна говорить с Россией, потому что если Европа решит участвовать в этой фазе переговоров, разговаривая только с одной из двух сторон, ее позитивный вклад окажется ограниченным», — сказала она на пресс-конференции.
Канцлер Германии Фридрих Мерц захотел найти долгосрочный баланс в отношениях с Россией, ведь она является крупнейшим европейским соседом ФРГ.
«Если мы наконец найдем долгосрочное равновесие с нашим крупнейшим европейским соседом, а именно Россией <…> тогда мы, Федеративная Республика Германия, мы сможем с большой уверенностью смотреть в будущее», — сказал политик.
Конфликт Европы и США
Поведение Макрона связано не столько с Украиной, сколько со стремлением противостоять США, уверена заместитель главного редактора международного отдела газеты Le Figaro Изабель Ласерр. Главный аргумент французского лидера в пользу возобновления диалога с Россией заключается в необходимости восстановить авторитет Европы в урегулировании конфликта. Президент США Дональд Трамп сделал это первым и перетянул одеяло на себя.
Европейцы не хотят остаться в дураках. <…> Если Европа так и будет стоять в сторонке, куда ее определил Дональд Трамп, то тем самым она смирится с ролью разменной карты в любом будущем политическом урегулировании.
Изабель Ласерр
Французский журналист
Мнение Лассер подтверждается последними заявлениями Макрона. Он пожаловался на зависимость Европы от американского сжиженного газа, чрезвычайное положение в области геополитики и геоэкономики, технологическое отставание от США. Президент обвинил Белый дом в насаждении антиевропейской идеологии и неуважении к Евросоюзу.
«Я всегда говорю то, что думаю. Но когда дело доходит до явной агрессии, я думаю, что мы не должны прогибаться. Мы пробовали эту стратегию в течение нескольких месяцев, но она не окупается», — сказал Макрон.
«Жалкая дипломатия» Макрона
Несмотря на скептическое отношение министра иностранных дел России Сергея Лаврова, назвавшего инициативу Макрона позвонить Путину жалкой дипломатией, предварительная подготовка началась. Президент заявил, что Франции удалось восстановить с Россией некие технические каналы общения.
«Действительно, имели место контакты, это мы можем подтвердить, которые при желании и при необходимости помогут достаточно оперативно наладить диалог на высшем уровне», — сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Французские инсайдеры предупредили, что организация переговоров займет некоторое время. Но Макрон, по их словам, настроен серьезно. Впрочем, бывший помощник генерального секретаря НАТО Камиль Гранд в разговоре с Ласерр усомнился в эффективности задумки президента. По его мнению, в Европе нет никого, кроме премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, ближе к России, чем Трамп.