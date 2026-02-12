По мере продвижения переговорного процесса по Украине отношение Европы к России начало меняться. Политики, что называется, переобулись и вместо запугивания мнимой российской угрозой начали острожно призывать к возобновлению диалога с Кремлем.

Повышенную чувствительность к изменениям политической конъюнктуры проявил президент Франции Эммануэль Макрон. С 2022 года его стратегия менялась несколько раз. Сначала хозяин Елисейского дворца вел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, затем стал одним из самых отчаянных союзников Украины , кадры его нежных объятий с главой киевского режима Владимиром Зеленским даже вызвали шумиху в Сети .

В декабре 2025 года случился новый разворот. Макрон заявил, что было бы полезно снова поговорить с Путиным. Его дипломатический советник Эммануэль Бонн приехал в Москву на встречу с помощником президента России Юрием Ушаковым, затем лидер Франции призвал европейских коллег присоединиться.

«Важно, чтобы мы структурировали возобновление европейской дискуссии с русскими, не будучи наивными, не оказывая давления на украинцев, но также и не будучи зависимыми от третьих лиц в этой дискуссии», — сказал он в интервью газете Tagesanzeiger.

Возобновление диалога Европы с Россией

Некоторые вняли призыву. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала возобновить диалог с Россией и назначить для этого спецпосланника Европы по украинскому вопросу.

«Я считаю, что наступил момент, когда и Европа должна говорить с Россией, потому что если Европа решит участвовать в этой фазе переговоров, разговаривая только с одной из двух сторон, ее позитивный вклад окажется ограниченным», — сказала она на пресс-конференции.