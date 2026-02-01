Лидеры ЕС обсудили тайный план противодействия Трампу

На закрытом ужине в Брюсселе лидеры стран Евросоюза согласовали общий план действий в отношении президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The New York Times .

По данным издания, обсуждение прошло на фоне ухудшения отношений с США, в том числе из‑за идеи Трампа о покупке Гренландии. Европейские лидеры договорились сохранять спокойствие при возможных выпадах американского президента, при необходимости угрожать ответными пошлинами и, не афишируя, работать над тем, чтобы сделать Европу менее зависимой от США в военной и экономической сферах.

Источники издания назвали план смелым, но во многом абстрактным. По их сведениям, премьер Италии Джорджа Мелони выступала за поддержание диалога с Трампом, тогда как президент Франции Эммануэль Макрон настаивал на демонстрации жесткой позиции, чтобы завоевать уважение. Канцлер Германии Фридрих Мерц требовал снизить регулирование бизнеса и таким образом сократить зависимость ЕС от США.

Журналисты отметили, что Европа по-прежнему точно не знает, как обеспечить военную автономию от Соединенных Штатов, а крупные оборонные проекты буксуют из‑за медленных решений и разногласий между столицами.