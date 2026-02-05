Президенту Франции Эммануэлю Макрону нужно просто позвонить российскому коллеге Владимиру Путину, если тот всерьез намерен поговорить. Об этом RT заявил глава МИД Сергей Лавров.

Он напомнил, что Макрон еще пару недель назад в очередной раз пообещал как-нибудь позвонить Путину.

«Это несерьезно. Это жалкая дипломатия. Если ты хочешь позвонить и о чем-то поговорить всерьез, то позвони», — заявил Лавров.

Российский лидер всегда возьмет трубку и выслушает любые серьезные предложения. Такие инициативы не останутся без конкретной, практической реакции, заверил глава МИД.

Во Франции заявили, что подготовка содержательной беседы с Путиным займет несколько дней, но Макрон якобы нацелен на результат.