Неужели, сдали Киев? Зачем эмиссар Запада тайно прилетел в Москву

Главный дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн совершил непубличный визит в Москву во вторник, 3 февраля. О секретных переговорах в Кремле сообщила газета France 24 со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, Бонн, возглавляющий дипломатический корпус Эммануэля Макрона с 2019 года, встретился в Кремле с помощником президента России Юрием Ушаковым. Основной целью визита названо установление прямого диалога по ключевым вопросам, прежде всего — по ситуации на Украине.

Источники заявили, что союзники Франции были заранее проинформированы об этой инициативе.

В администрации французского лидера официально не подтвердили и не опровергли факт поездки, однако отметили, что Париж поддерживает обсуждения на «техническом уровне».

В Елисейском дворце также подчеркнули, что подобные контакты проходят в условиях прозрачности и при консультациях с Зеленским, а также основными европейскими партнерами.

Данный визит состоялся на фоне заявлений Макрона о необходимости прямого участия Европы в диалоге с Москвой, если усилия администрации Дональда Трампа по мирному урегулированию не принесут результата.

Европейские лидеры ранее выражали обеспокоенность тем, что их отстраняют от ключевых переговоров по безопасности, оставляя в роли наблюдателей за инициативами Вашингтона.

Макрон анонсировал разговор с российским руководством еще в январе. Эта беседа пока не состоялась.