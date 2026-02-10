Макрон предупредил о незавидной судьбе Европы через пять лет

Европу сметут через пять лет, если не принять никаких мер. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью швейцарской газете Tagesanzeiger .

«Мы должны спросить себя: хотим ли мы быть зрителями или действующими лицам? Если мы хотим быть зрителями, то это ведет к счастливому подчинению», — сказал он.

Макрон добавил, что в некоторых отраслях — например, химической и автомобильной промышленности — европейцы уже потеряли все, что имели. Он назвал ситуацию китайским цунами.

Ранее издание Politico анонсировало в ближайшее время несколько встреч европейских лидеров, которые станут решающими в вопросе взаимоотношений с США. По словам экс-премьера Италии Энрико Летты, это возможность для Европы переломить ситуацию и стать по-настоящему сильной.