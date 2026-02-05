Французский президент Эммануэль Макрон планирует позвонить российскому коллеге Владимиру Путину, но подготовка к содержательному диалогу потребует нескольких дней. Об этом сообщил источник ТАСС во французских кругах.

«Подготовка содержательного разговора займет не один день, это точно несколько дней. <…> Французский лидер нацелен на результат», — заявил собеседник журналистов.

Ранее читатели Le Figaro устроили скандал из-за слов Макрона о долгой подготовке к переговорам с Путиным. Французы потребовали от главы государства действовать быстрее и с иронией напомнили о прошлой «медлительности» Елисейского дворца.

Кроме того, новость о возобновлении диалога с Россией местные граждане восприняли с облегчением. Комментаторы обрадовались скорым переговорам и отметили, что спровоцированный США конфликт на Украине «разорил Европу».