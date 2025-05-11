Макрон в Киеве на прощание поцеловал Зеленского в щеку

Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Киев 10 мая подошел к концу и перед отъездом он тепло попрощался с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Их поцелуй показало издание «Страна.ua» .

Макрон приехал в Киев на встречу «коалиции желающих». Помимо общей программы он пообщался с Зеленским лично в Доме приемов президента Украины на Банковой улице. Журналисты застали прощание политиков.

Они крепко обнялись, Макрон похлопал Зеленского по спине и погладил голову. После объятий он поцеловал президента в щеку и приложил правую руку к сердцу. Лидер киевского режима повторил жест.

Все происходило на улице под зонтами в окружении многочисленных помощников. Прощание выглядело как дружеское и выходило за рамки протокола.

Во Франции Макрона заподозрили в гомосексуализме*, а его жену Брижит — в смене пола *. По одной из версий, при рождении она носила имя Жан-Мишель Тронье, сообщила радиостанция «Говорит Москва». Пообещавшей предоставить доказательства журналистке из-за преследования пришлось просить убежища в России.

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