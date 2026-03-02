США теперь не до Украины. «Эпическая ярость» Трампа добьет Зеленского?

Операция «Эпическая ярость» заставляет Соединенные Штаты бешеными темпами расходовать ракеты-перехватчики. Если масштабная кампания против Ирана продолжится, то скоро их перестанет хватать не только самим США. Что же будет с Украиной, которая уже сейчас почти исчезла из мировой повестки?

Годовой запас боеприпасов — за пару дней

Еще недавно СМИ писали, что президент Украины Владимир Зеленский с нетерпением ждет, когда его американский коллега Дональд Трамп ослабит на него давление в вопросе урегулирования конфликта с Россией и переключит внимание на что-то другое, например, на Иран. Но сейчас, когда его мечта сбылась, Зеленский, вероятно, уже не рад — у медали оказалась обратная сторона. Похоже, что скоро Украина останется без поддержки. Во время 12-дневной ирано-израильской войны в 2025 году США, защищая Израиль, тратили запасы ракет-перехватчиков с огромной скоростью, а теперь, учитывая ответные действия Ирана, все может быть гораздо хуже, отметило издание Financial Times. Пополнить арсенал будет не так просто, и это неизбежно отразится на помощи США Украине.

Фото: РИА «Новости»

В июне 2025 года американские ВС успели за короткий срок израсходовать около 150 боеприпасов THAAD, которых с 2010 года заказывали менее 650. В 2026 финансовом году США закупят только 37 перехватчиков THAAD, потратив на это 840 миллионов долларов. Оборонительных ракет Patriot армия получит всего 96. По официальным данным, ВМС США к январю 2025-го также израсходовали около 200 ракет SM-2 и SM-6 в борьбе против хуситов, угрожавших судоходству в Красном море. В результате стянутые к берегам Ирана эсминцы ВМС придется отправить в порт за пополнением арсеналов. Если Иран нанесет по силам США и Израилю хотя бы несколько масштабных ракетно-беспилотных ударов, то Соединенные Штаты могут растратить годовой запас ключевых оборонительных боеприпасов буквально за пару дней, заявила журналистам директор оборонной программы Центра новой американской безопасности Стейси Петтиджон. Военный чиновник, с которым пообщались журналисты FT, настроен более оптимистично — по его мнению, атаки Ирана вряд ли исчерпают запас американцев. Но он признал, что США точно захотят поберечь эти снаряды для других целей, особенно если операция в Иране затянется.

Фото: IMAGO/Bernhard Herrmann / www.globallookpress.com

О том, что сейчас важно использовать ракеты разумно, говорил и американский вице-адмирал Чарльз Купер. Он заявил, что США уже перешли от стрельбы ракетами по два миллиона долларов за каждую к использованию беспилотников по 100 тысяч долларов и доработанных ракет времен войны во Вьетнаме по 25 тысяч долларов.

Зеленскому крышка?

В этих условиях Соединенным Штатам уже точно не до Зеленского. Аналитики дружно твердят, что Украине теперь несдобровать. С начала конфликта страна выживала в основном за счет доноров — за четыре года западные страны и институты профинансировали ее более чем на 170 миллиардов долларов. США в 2025–2026 годах и так сократили объем помощи Украине в 44 раза. Главным донором оставалась Европа, но и Германия уже исчерпала свои запасы вооружений, которые можно было передать Украине. Так что, даже исхудавшая помощь США по-прежнему критически важна для Украины. А скоро ей, похоже, придется обходиться без этого. «Все, Иран полностью просто стер Украину с информационного пространства вместе с Зеленским. Он не интересен уже никому будет», — заметил на своем YouTube-канале политолог Олег Соскин.

Фото: Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Немецко-финский предприниматель, основатель Megaupload Ким Дотком считает, что теперь «Украина пропала». «Трамп занят Ближним Востоком. Никаких больше денег или оружия от него. Евросоюз сможет предоставить лишь пустые слова. Зеленскому крышка», — предрек он в соцсети X Представитель финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема обратил внимание на то, что в сложившихся условиях для Украины настало время проводить переговоры об окончании конфликта с Россией. Время покажет, придет ли к этому выводу сам Зеленский. Официально он поддержал операцию США против Ирана, но не может не понимать, чем она обернется для его страны.