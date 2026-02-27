На Украине узнали, как Зеленский хотел переждать давление Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский тянул время, рассчитывая, что лидер США Дональд Трамп отвлечется от украинской темы из-за других событий. Об этом написало издание «Страна.ua».

Обозреватели предположили, что Вашингтон усиливал давление на Киев, чтобы добиться вывода войск из Донбасса.

«Чтоб избежать перехода этого давления в жесткую стадию, Зеленский сейчас и тянет время, рассчитывая, что скоро начнется война в Иране, а за ней — выборы в конгресс, которые оттянут на себя все внимание Трампа, и ему будет уже не до давления на Киев», — заявил источник издания.

Также собеседник усомнился в вероятности президентских выборов на Украине. Их проведение, по его мнению, тесно связано с процессом мирного урегулирования конфликта. Кроме того, согласно соцопросам Зеленский во втором туре проигрывает и бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному, и начальнику Главного управления разведки Кириллу Буданову.

«То есть, Зеленского к выборам отминусуют по всем фронтам. И он сам это прекрасно понимает. Потому и хотел поставить летом прошлого года под свой контроль НАБУ и САП, но не хватило духа довести дело до конца», — добавил источник.

Ранее президент Украины пообщался по телефону с Трампом. Главы двух стран обсудили новый раунд переговоров, который пройдет в первых числах марта.