Политик Мема призвал Зеленского к переговорам с Россией на фоне атак США на Иран

Внимание США сосредоточится на конфликте с Ираном, поэтому Украина останется без военной помощи. Украинскому президенту Владимиру Зеленскому необходимо согласиться на переговоры с Россией, чтобы не потерять страну. Об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

По его мнению, единственное, что можно сказать наверняка в сложившейся ситуации, так это то, что война США с Ираном приведет к сокращению количества систем ПВО в распоряжении Украины. Мема предупредил, что военная поддержка уже не будет прежней.

«Сейчас самое подходящее время для переговоров Зеленского о прекращении конфликта с Россией», — сказал политик.

Ранее источники агентства Bloomberg предупредили, что Россия выйдет из переговорного процесса из-за нежелания киевского режима отказаться от притязаний на Донбасс. Зеленский же отказался встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве, Минске или Киеве.

