Европа стала главным донором Украины в 2025 году

Поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов в 2025 году сократилась на 99%. Европа, напротив, нарастила вклад и удержала общий объем помощи примерно на уровне прошлых лет. Об этом сообщило издание Bild со ссылкой на аналитиков Кильского института мировой экономики.

В исследовании отметили, что страны союза увеличили военную помощь на 67% по сравнению со средними показателями 2022–2024 годов, а финансовую и гуманитарную поддержку — на 59%.

При этом аналитики указали, что потоки помощи выглядели более устойчиво, чем можно было ожидать после почти полного сворачивания американского финансирования.

Европа фактически взяла на себя роль страхователя и стала закрывать самые крупные разрывы по военным поставкам и бюджету.

Исследователи также обратили внимание, что основную нагрузку в военной части понесли несколько стран Западной и Северной Европы.

Германия, по их данным, вышла в крупнейшие доноры: Берлин предоставил девять миллиардов евро — больше, чем любая другая страна.

Кроме того, она выделила около 600 миллионов евро на закупки американского оружия для Украины в рамках проекта НАТО PURL.

Вклад Восточной и Южной Европы, напротив, оказался заметно скромнее — всего 3% военной помощи при доле 19% европейского ВВП.

Это, по мнению аналитиков, усилило дисбаланс внутри ЕС между регионами с разными приоритетами и темпами наращивания оборонных расходов.

Ранее в Верховной раде Украины заявили, что если президент США Дональд Трамп на фоне падения рейтинга республиканцев перед выборами в конгресс потеряет интерес к конфликту, то для Украины это обернется большими проблемами.