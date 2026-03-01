«Стерли с повестки». В Киеве раскрыли последствия атаки на Иран для Зеленского

Соскин: атака на Иран стерла Зеленского и Украину из мировой повестки

Вооруженное нападение США и Израиля на Иран полностью убрало Украину и президента Владимира Зеленского из глобальной повестки. Об этом заявил в эфире своего YouTube-канала бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Все, Иран полностью просто стер Украину с информационного пространства вместе с Зеленским. Он не интересен уже никому будет», — сказал эксперт.

Глава киевского режима и до этого переживал из-за возможного полного прекращения помощи со стороны западных партнеров. Кроме того, Украина оказалась не способна обслуживать прошлые кредитов. Как отметил Соскин, операция по Исламской Республике все полностью поменяла.

Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема спрогнозировал, что Украина останется без военной помощи со стороны США, так как американцы сосредоточатся на Иране. Зеленскому сейчас стоит согласиться на переговоры с Россией о прекращении конфликта.